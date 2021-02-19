Утро в Ижевске: ребенок по объявлению, пять приютов для животных и более 17 млн на замену лифтов

Рассказываем о самых интересных и важных событиях Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 18 февраля, - пока еще не последний рабочий день на этой неделе. Сегодня днем ожидается температура до -18°С и небольшой снег. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Сотрудники ГИБДД задержали спровоцировавшего массовое ДТП водителя без прав в Ижевске

- Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил Эльвиру Пинчук на должность вице-премьера

- На пост председателя счетной палаты Ижевска назначили Наталью Каринцеву

- Школьников-изобретателей из Ижевска показали на Первом канале

- Двухлетнего малыша спасли во время пожара в Удмуртии

А теперь к главным новостям:

СРЕДСТВА НА ЗАМЕНУ ЛИФТОВ

В 2020 году за счет региональной и муниципальной поддержки в Удмуртии заменены 106 лифтов Фото: Архив КП

В Удмуртия продолжают менять старые лифты. На эти цели из регионального бюджета выделят 17,5 миллиона рублей.

РОДДОМ №5 ПЕРЕХОДИТ В ШТАТНЫЙ РЕЖИМ

Роддом №5 в Ижевске начал принимать рожениц без коронавируса Фото: Архив КП

С 18 февраля роддом № 5, ранее перепрофилированный для рожениц с короаниврусом, начал принимать женщин с отрицательным тестом. «Под ковид» оставили лишь 15 коек в особом отделении.

ПЯТЬ ПРИЮТОВ

К 2023 году в Удмуртии появятся 5 приютов для бездомных животных Фото: pixabay.com

В Ижевске, Сарапуле, Глазове, Можге и Воткинске через два года планируют открыть приюты для бездомных животных.

ПРИОБРЕЛИ РЕБЕНКА

Сейчас ребенок живет с биологическим отцом. Фото: pixabay.com

Супруги из Удмуртии приобрели ребенка по объявлению, которое подала жительница Ярославля, решившая, что малыш ей не нужен.

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