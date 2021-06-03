Утро в Ижевске: сломанное ребро председателя ТСЖ, эксклюзивный подарок для Загитовой и расширение трассы М7

Рассказываем о новостях минувшего дня Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Прекрасная погода сегодня, не правда ли? Начинаем день со свежих новостей России и Удмуртии.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- Именные кроссовки подарил фигуристке из Ижевска Алине Загитовой известный обувной бренд

- Бывшему председателю ТСЖ сломали ребро на ул. Совхозной в Ижевске

- Видео: жители Ижевска заметили дым над троллейбусом на ул. 40 лет Победы

- 30 тонн контрафактного крепкого алкоголя привезли из Ижевска в Биробиджан

- Жителя Удмуртии осудили за нападение на родную мать

- Еще более 21 тысячи комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» привезли в Удмуртию

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

МЭР ИЖЕВСКА ОЛЕГ БЕКМЕМЕТЬЕВ О ДНЕ ГОРОДА

Мэр Ижевска рассказал о Дне города Фото: Архив КП

Мэр Ижевска побывал на Радио КП и поделился интересной информацией о том, как ижевчане будут отмечать праздник. В частности, он рассказал, когда в городе выступит Егор Крид. Больше подробностей здесь.

ОТКРОВЕНИЯ ОЧЕВИДЦА О ВЗРЫВАХ В ПУГАЧЕВО СПУСТЯ 10 ЛЕТ

О взрывах в Пугачево спустя 10 лет Фото: Архив КП

Плачущие сослуживцы, погибший пожарный и другие подробности в нашем материале, посвященном 10-тилетию трагедии в Пугачево

В УДМУРТИИ ОТРЕМОНТИРУЮТ УЧАСТОК ТРАССЫ М-7

Участок трассы в Можгинском районе отремонтируют Фото: Архив КП

Участок трассы в Можгинском районе отслужил свой срок и нуждается в ремонте. Его расширят до 4 полос и проведут другие работы, о которых вы можете прочитать здесь.

НЕОБЫЧНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ КОРОНАВИРУСА

О выпадении волос после коронавируса Фото: Архив КП

О выпадении волос после перенесенного коронавируса из уст специалистов - читайте в нашем материале

«ГОЛОС ИЖЕВСКА» ЖДЕТ ЗАЯВКИ ДО 3 ИЮНЯ

Последний день приема заявок на "Голос Ижевска" Фото: Архив КП

Регистрация на уникальный конкурс закончится уже сегодня, 3 июня. Если хотите принять участие, поторопитесь! Подробнее можете прочитать здесь.

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