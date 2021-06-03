Утро в Ижевске: сломанное ребро председателя ТСЖ, эксклюзивный подарок для Загитовой и расширение трассы М7

Рассказываем о новостях минувшего дня
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Прекрасная погода сегодня, не правда ли? Начинаем день со свежих новостей России и Удмуртии.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
- Именные кроссовки подарил фигуристке из Ижевска Алине Загитовой известный обувной бренд
- Бывшему председателю ТСЖ сломали ребро на ул. Совхозной в Ижевске
- Видео: жители Ижевска заметили дым над троллейбусом на ул. 40 лет Победы
- 30 тонн контрафактного крепкого алкоголя привезли из Ижевска в Биробиджан
- Жителя Удмуртии осудили за нападение на родную мать
- Еще более 21 тысячи комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» привезли в Удмуртию
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
МЭР ИЖЕВСКА ОЛЕГ БЕКМЕМЕТЬЕВ О ДНЕ ГОРОДА
Мэр Ижевска рассказал о Дне города
Фото: Архив КП
Мэр Ижевска побывал на Радио КП и поделился интересной информацией о том, как ижевчане будут отмечать праздник. В частности, он рассказал, когда в городе выступит Егор Крид. Больше подробностей здесь.
ОТКРОВЕНИЯ ОЧЕВИДЦА О ВЗРЫВАХ В ПУГАЧЕВО СПУСТЯ 10 ЛЕТ
О взрывах в Пугачево спустя 10 лет
Фото: Архив КП
Плачущие сослуживцы, погибший пожарный и другие подробности в нашем материале, посвященном 10-тилетию трагедии в Пугачево
В УДМУРТИИ ОТРЕМОНТИРУЮТ УЧАСТОК ТРАССЫ М-7
Участок трассы в Можгинском районе отремонтируют
Фото: Архив КП
Участок трассы в Можгинском районе отслужил свой срок и нуждается в ремонте. Его расширят до 4 полос и проведут другие работы, о которых вы можете прочитать здесь.
НЕОБЫЧНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ КОРОНАВИРУСА
О выпадении волос после коронавируса
Фото: Архив КП
О выпадении волос после перенесенного коронавируса из уст специалистов - читайте в нашем материале
«ГОЛОС ИЖЕВСКА» ЖДЕТ ЗАЯВКИ ДО 3 ИЮНЯ
Последний день приема заявок на "Голос Ижевска"
Фото: Архив КП
Регистрация на уникальный конкурс закончится уже сегодня, 3 июня. Если хотите принять участие, поторопитесь! Подробнее можете прочитать здесь.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.