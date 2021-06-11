Утро в Ижевске: горожане, принимающие душ в фонтане, новый спортивный объект и причины дефицита микроэлементов у ижевчан

Традиционный обзор новостей прошлого дня Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 11 июня, конец рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность и температура до +25°С. Осадки маловероятны. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Как ижевчане пытаются разбогатеть, предлагая на «Авито» странные мелочи за баснословные деньги

- Гроссмейстер Александр Морозевич приедет в Ижевск 12 июня: почему важно встретиться с шахматистом?

- 56-летний уроженец Удмуртии умер от рук умственно отсталого инвалида в Татарстане

- В Удмуртии на трассе перевернулся Mitsubishi Lancer с 53-летним водителем за рулем

- Глава Ижевска пообещал платные парковки в центре ближе к концу года

- Башня будущего: ижевчане смогут представить свое видение реконструкции главного корпуса Ижевского оружейного завода

- Семью соцработников из Удмуртии показали на Первом канале

А теперь к главным новостям:

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

Ижевчанам рассказали, что начали строить на ул. 40 лет Победы, в районе микрорайона на ул. Ильфата Закирова. Скоро там появится новый спортивный объект.

Жителей Удмуртии интересовало, что начали строить на улице Ильфата Закирова Фото: Google Maps

ФОНТАН – НЕ ДУШ

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о случаях, когда люди приходили помыться в фонтане с гелем для душа и попросил жителей не путать Центральную площадь с банным комплексом.

Из-за попадания в фильтры средств для мытья могут возникнуть проблемы с очисткой воды Фото: Амир Закиров

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ЖИТЕЛЯМ УДМУРТИИ

О том, что в Удмуртии распространен йододефицит, знают все, а каких еще микроэлементов и витаминов не хватает жителям? И какие из-за этого могут быть проблемы со здоровьем? Разбираемся вместе со специалистами.

Сколько свежих фруктов ижевчане должны съедать в сутки? Фото: pixabay.com

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.