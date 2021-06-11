Утро в Ижевске: горожане, принимающие душ в фонтане, новый спортивный объект и причины дефицита микроэлементов у ижевчан

Традиционный обзор новостей прошлого дня
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 11 июня, конец рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность и температура до +25°С. Осадки маловероятны. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Как ижевчане пытаются разбогатеть, предлагая на «Авито» странные мелочи за баснословные деньги
- Гроссмейстер Александр Морозевич приедет в Ижевск 12 июня: почему важно встретиться с шахматистом?
- 56-летний уроженец Удмуртии умер от рук умственно отсталого инвалида в Татарстане
- В Удмуртии на трассе перевернулся Mitsubishi Lancer с 53-летним водителем за рулем
- Глава Ижевска пообещал платные парковки в центре ближе к концу года
- Башня будущего: ижевчане смогут представить свое видение реконструкции главного корпуса Ижевского оружейного завода
- Семью соцработников из Удмуртии показали на Первом канале
А теперь к главным новостям:
НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ
Ижевчанам рассказали, что начали строить на ул. 40 лет Победы, в районе микрорайона на ул. Ильфата Закирова. Скоро там появится новый спортивный объект.
Жителей Удмуртии интересовало, что начали строить на улице Ильфата Закирова Фото: Google Maps
ФОНТАН – НЕ ДУШ
Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о случаях, когда люди приходили помыться в фонтане с гелем для душа и попросил жителей не путать Центральную площадь с банным комплексом.
Из-за попадания в фильтры средств для мытья могут возникнуть проблемы с очисткой воды
Фото: Амир Закиров
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ЖИТЕЛЯМ УДМУРТИИ
О том, что в Удмуртии распространен йододефицит, знают все, а каких еще микроэлементов и витаминов не хватает жителям? И какие из-за этого могут быть проблемы со здоровьем? Разбираемся вместе со специалистами.
Сколько свежих фруктов ижевчане должны съедать в сутки? Фото: pixabay.com
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