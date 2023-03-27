Главные новости Ижевска на утро 27 марта: пострадавшие в ДТП с бензовозом и 1700 домов без холодной воды

Актуальные новости за выходные Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 27 марта, понедельник. Пасмурная погода и туман, не повод унывать и пытаться оставаться в постели подольше. Сейчас отличный момент, чтобы взбодриться! Пока вы собираетесь на работу «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших в Удмуртии в прошедшие выходные.

По факту коммунальной аварии в Камбарке начата проверка

Последствия аварии ликвидируются. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

По факту коммунальной аварии, произошедшей утром 26 марта в городе Камбарка, организована процессуальная проверка. В результате повреждения трубопровода 1702 дома лишились холодной воды. Без холодного водоснабжения также остались 4 социальных объекта. Подробнее в нашем материале.

157 жалоб на подтопления поступило от жителей Ижевска

В ряде населенных пунктов требуется расчистка ливневых канализаций. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последнее время количество жалоб на подтопление дворов и улиц в Удмуртии возросло в 4 раза.

«В Ижевске 157 жалоб от населения, в Глазове - 43, в Можге и Сарапуле - по 15. Обращения есть и по другим городам и селам», – сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов. Обозначив ряд традиционных «весенних» проблем: провалы на дорогах и протекание крыш.

Подробнее в нашем материале.

Два человека получили травмы при столкновении легковушки с бензовозом в Ижевске

Столкновение произошло поздно вечером Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

25 марта, на улице 10 лет Октября возле дома №48 в Ижевске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и КАМАЗа, оборудованного цистерной для перевозки горючих веществ. Водитель легкового авто и его пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу. Подробнее в нашем материале.

В Удмуртии женщина пострадала из-за хлопка туристического газового баллончика

От госпитализации женщина отказалась. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

25 марта в службу спасения сообщили о хлопке в Сарапуле, причиной которого стал газовый туристический баллончик. Все случилось в доме по ул. Озерная, в одной из квартир на втором этаже. В квартире выбило стекло в двух окнах, а также пострадала женщина.

В зоопарке проснулся гималайский медведь

Фил на прогулке. Фото: vk.com/club_udm_zoo

Гималайский медведь по кличке Фил наконец-то почуял весну и вышел из своей берлоги. Ранее проснулся бурый медведь Гоша. А вот самки медведей пока еще спят.

Алиментщик скрывал свой автомобиль от судебных приставов

Транспорт эвакуировали в принудительном порядке. Фото: архив редакции

В Ижевске судебные приставы арестовали машину должника по алиментам. Мужчина в тайне пытался ее продать. Отец не выплачивал своему несовершеннолетнему сыну алименты. Сумма долга составила более 700 тысяч рублей. Судебные приставы эвакуировали транспорт в принудительном порядке на специальную стоянку. Подробнее в нашем материале.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Администрацию Ижевска обязали принять в собственность заброшенную детскую площадку

Густой туман сохранится в Удмуртии ночью и утром 27 марта

Процессуальную проверку начали в Удмуртии по факту коммунальной аварии в Камбарке