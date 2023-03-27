Главные новости Ижевска на утро 27 марта: пострадавшие в ДТП с бензовозом и 1700 домов без холодной воды

Актуальные новости за выходные
Фото: Константин ИВШИН
Доброе утро, Ижевск. Сегодня 27 марта, понедельник. Пасмурная погода и туман, не повод унывать и пытаться оставаться в постели подольше. Сейчас отличный момент, чтобы взбодриться! Пока вы собираетесь на работу «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших в Удмуртии в прошедшие выходные.
Последствия аварии ликвидируются. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
По факту коммунальной аварии, произошедшей утром 26 марта в городе Камбарка, организована процессуальная проверка. В результате повреждения трубопровода 1702 дома лишились холодной воды. Без холодного водоснабжения также остались 4 социальных объекта. Подробнее в нашем материале.
В ряде населенных пунктов требуется расчистка ливневых канализаций.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За последнее время количество жалоб на подтопление дворов и улиц в Удмуртии возросло в 4 раза.
«В Ижевске 157 жалоб от населения, в Глазове - 43, в Можге и Сарапуле - по 15. Обращения есть и по другим городам и селам», – сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов. Обозначив ряд традиционных «весенних» проблем: провалы на дорогах и протекание крыш.
Подробнее в нашем материале.
Столкновение произошло поздно вечером Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
25 марта, на улице 10 лет Октября возле дома №48 в Ижевске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и КАМАЗа, оборудованного цистерной для перевозки горючих веществ. Водитель легкового авто и его пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу. Подробнее в нашем материале.
От госпитализации женщина отказалась. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии
25 марта в службу спасения сообщили о хлопке в Сарапуле, причиной которого стал газовый туристический баллончик. Все случилось в доме по ул. Озерная, в одной из квартир на втором этаже. В квартире выбило стекло в двух окнах, а также пострадала женщина.
Фил на прогулке. Фото: vk.com/club_udm_zoo
Гималайский медведь по кличке Фил наконец-то почуял весну и вышел из своей берлоги. Ранее проснулся бурый медведь Гоша. А вот самки медведей пока еще спят.
Транспорт эвакуировали в принудительном порядке. Фото: архив редакции
В Ижевске судебные приставы арестовали машину должника по алиментам. Мужчина в тайне пытался ее продать. Отец не выплачивал своему несовершеннолетнему сыну алименты. Сумма долга составила более 700 тысяч рублей. Судебные приставы эвакуировали транспорт в принудительном порядке на специальную стоянку. Подробнее в нашем материале.
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