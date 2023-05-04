Главные новости Ижевска на утро 4 мая: мертвая женщина в лесу и пожар в деревне

В Ижевске будет переменная облачность. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха днем +20…+22 °С. Ветер юго-западный 7-12 м/с

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Пожар в деревне Старая Бисарка в Удмуртии унес жизни двух человек

Пожар произошел в одной из деревень Удмуртии. Фото: пресс-служба МЧС России по Удмуртии

Пожар начался около 11 часов 3 мая 2023 года. около 11 часов произошел пожар.

Во время ликвидации возгорания в доме нашли двух человек без признаков жизни. Ими оказались 35-летняя женщина и 62-летний мужчина.

Речной турсезон открылся в Сарапуле

2 мая в Сарапуле открылся речной турсезон. Первым в круиз отправился теплоход под названием «Михаил Кутузов». На нем приехали 200 туристов из Пермского края.

Пропавшую без вести 60-летнюю женщину из Удмуртии нашли погибшей в лесу

Женщину нашли мертвой в лесу. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Пермском крае нашли мертвую женщину завернутую в мешок. О пропаже погибшей заявил ее сын. По его словам, она собиралась отправиться в Екатеринбург по делам, но внезапно перестала выходить на связь.

Светомузыкальный фонтан в Ижевске отключат 4 мая

Светомузыкальный фонтан в Ижевске. Фото: Сергей Грачев

Его почистят от грязи, а также заменят воду. Он возобновит работу уже 5 мая.

Фотовыставка «Истории нашей Победы» откроется 9 мая в Ижевске

С 9 по 12 мая на Центральной площади в Ижевске пройдет фотовыставка «Истории нашей Победы» (6+), посвященная героям Великой Отечественной войны.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Истории нашей Победы», участники которого делятся драгоценными воспоминаниями и историями родных из огненных 40-х годов прошлого столетия.

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