Главные новости Ижевска на утро 16 мая: атака тли и сексуальное насилие над 11-летней девочкой

Сегодня в Ижевске обещают отличную погоду. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха днем +21…+23 °С. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над 11-летней девочкой

Мужчина был женат и у него было четверо детей. Фото: Амир Закиров

В сентябре 2022 года мужчина проник в соседский дом, где жили женщина и ее 11-летняя дочь. Злоумышленник дождался, когда мать ребенка уйдет из дома и надругался над девочкой.

Тля атаковала ряд городов Удмуртии

Тля атаковала несколько городов Удмуртии. Фото: Злой глазовчанин/Глазов

В эти выходные жители Ижевска, Глазова и Сарапульского района Удмуртии столкнулись с не самым приятным зрелищем – над домами и деревьями кружили целые тучи насекомых, которые к тому же буквально облепляли вещи и белье.

«Комсомолка» связалась экспертом и выяснила причины атаки тли.

Движение транспорта перекроют на Набережной Ижевска 20 мая

20 мая с 6:00 до 15:00 на Набережной Ижевска перекроют движение транспорта.

Оно будет ограничено на участке от Набережной имени Зодчего С.Е. Дудина и по Набережной имени И.Ф. Белобородова. В это время на здесь пройдет спортивное мероприятие.

Экс-разведчик США Скотт Риттер побывал в Ижевске и встретился с журналистами

Фото: предоставлено Ижевским штабом Общественной поддержки

Обстановка между Россией и США накалена уже не первый год. Однако, уверен бывший разведчик и журналист из США Риттер Скотт, несмотря на натянутые отношения, есть шанс, что отношения между двумя державами еще могут наладиться. Об этом военный эксперт рассказал на встрече с журналистами Ижевска.

Один человек скончался в столкновении с двумя грузовиками в Удмуртии

В Удмуртии 1 человек погиб в ДТП. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

14 мая, в 1:00 в селе Ягул Завьяловского района произошло смертельное ДТП.

30-летний мужчина за рулем «ВАЗ 2114» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Урал» под управлением 55-летнего мужчины и «Камазом» под управлением 26-летнего молодого человека.

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