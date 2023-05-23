Главные новости Ижевска на утро 23 мая: нападение на врача и прорыв трубы

Сегодня в Ижевске ожидается прекрасная погода. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается ясная погода. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха днем +27…+29 °С. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Прорыв трубы произошел на улице Коммунаров в Ижевске

В Ижевске произошел прорыв. Фото: скриншот с видео

Прорыв случился 22 мая. О нем рассказали жители Ижевска в социальных сетях.

Судя по кадрам, вода не горячая. Люди спокойно идут по луже и пытаются перепрыгнуть ее.

Леса Удмуртии начали патрулировать с помощью авиации

Фото: Денис Удалов

К мониторингу пожаров в лесах Удмуртии подключили авиацию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов региона Денис Удалов.

21 мая прошел первый вылет универсального самолета, с помощью которого можно обеспечить контроль над практически всей территорией Удмуртии.

В Ижевске больной шизофренией пациент ударил врача ножом

Пациент напал на врача в скорой. Фото: Мария Бакланова

22 мая врачи выехали на вызов в поселок Старое Михайловское для госпитализации больного шизофренией местного жителя. 26-летний пациент взял в руки нож и вонзил его в шею медбрата.

38-летняя женщина за рулем легковушки врезалась в забор и опрокинулась

В ДТП пострадало два человека. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

20 мая в СНТ «Успех-2» в Завьяловском районе произошло ДТП. 38-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения села за руль «Шевроле Нива». Во время движения она не справилась с управлением и наехала на забор, а затем опрокинулась. В результате ДТП травмы получили два человека.

Маленького мальчика на самокате сбила машина

В Ижевске машина сбила ребенка. Фото: Алексей Бобров

22 мая в Ижевске, около дома № 29 по улице Берша, автомобиль сбил мальчика на самокате. Об этом нам сообщил очевидец Алексей.

По предварительным данным, на вид ему лет 7-8. Он перебегал проезжую часть не по пешеходному переходу. Мальчика увезли на скорой.

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