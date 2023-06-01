Главные новости Ижевска на утро 1 июня: притон в сарае частного дома и нападение на полицейского

Актуальные новости Ижевска Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 1 июня, четверг. Днем, по сообщениям синоптиков, в городе ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за прошедшие сутки.

48-летний житель Удмуртии организовал в сарае дома притон

Фото: МВД по Удмуртии

Полицейские Удмуртии прикрыли наркопритон в селе Подмой. Его организовал 48-летний ранее судимый местный житель в сарае своего дома.

39-летний житель Удмуртии забил до смерти и закопал сожительницу

Ближайшие 9 лет мужчина проведет в колонии Фото: Мария Бакланова

39-летний житель села Пугачево жестоко расправился со своей сожительницей. Женщина получила множество ударов по голове, груди и животу, из-за которых на даже потеряла возможность ходить. На следующее утро мужчина обнаружил сожительницу мертвой и закопал погибшую в сугробе во дворе дома. Подробности трагедии читайте в нашем материале.

58-летний житель Ижевска попал под суд за нападение на полицейского

Приговор не вступил в законную силу Фото: Диля Ахмадишина

24 марта 2023 года нетрезвый осужденного остановили сотрудники ГИБДД, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Во время проверок задержанный напал на служителя правопорядка. Подробности в нашем материале.

Светофор включат рядом с подземным переходом у УдГУ 3 июня

Фото: Администрация Ижевска

3 июня рядом с подземным переходом в УдГУ включат светофор и организуют временный наземный регулируемый пешеходный переход. Это связано с проведением ремонта в «подземке» у одного из самых главных университетов республики. Подробности читайте в нашем материале.

Водитель автобуса сбил 61-летнюю жительницу Воткинска

30 мая в Воткинске произошло ДТП. 61-летняя пенсионерка попала под колеса автобуса. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

200 рулонов соломы загорелись в Удмуртии 30 мая

О наличии пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

30 мая, в 13:10, в селе Дизьмино Ярского района произошел крупный пожар – загорелась солома. Пламя уничтожило 200 рулонов соломы на общей площади 180 кв.м. Тушить пожар помогали добровольцы. Подробности в нашем материале.

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