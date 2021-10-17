Насмерть сбитый пешеход и пьяные гонки с ДПС: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Водитель получил травмы при столкновении с лосем в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Каждую неделю «Комсомолка» рассказывает о ДТП, которые произошли на территории Удмуртии. К сожалению, эта неделя не обошлась без смертельных исходов.

СТОЛКНОВЕНИЕ С ЛОСЕМ

Водитель легкового автомобиля столкнулся с лосем и получил травмы [фото]. Подробнее.

Кстати, недавно две семьи застряли в лесу из-за лося. А на днях на видео попала целая группа лосей и медведь, которые находились на одной поляне [видео].

ГОНКИ С ДПС

Пьяный 19-летний водитель устроил гонки с ДПС и протаранил легковушку [фото, видео]. Подробности.

СБИЛИ 12-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА

Мальчик перебегал дорогу на красный свет на улице Гагарина. Подробнее.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Мужчина шел вдоль проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов [фото]. Подробности.

Берегите себя. Будьте внимательны на дорогах.

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