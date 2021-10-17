Насмерть сбитый пешеход и пьяные гонки с ДПС: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Водитель получил травмы при столкновении с лосем в Удмуртии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Каждую неделю «Комсомолка» рассказывает о ДТП, которые произошли на территории Удмуртии. К сожалению, эта неделя не обошлась без смертельных исходов.
СТОЛКНОВЕНИЕ С ЛОСЕМ
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Берегите себя. Будьте внимательны на дорогах.
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