2020-04-03T19:21:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Продленный режим самоизоляции и возможные меры ограничения поездок по республике: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 3 апреля

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Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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3 апреля стало известно, что глава Удмуртии, вслед за президентом России, продлевает режим домашней самоизоляции в республике (подробнее).

Что еще произошло:

- Где в Ижевске купить продукты и готовую еду во время самоизоляции?

- Из-за коронавируса поезда не будут ездить из Ижевска в Екатеринбург и Санкт-Петербург.

- Можно ли выгуливать животных в Ижевске в период самоизоляции.

- Власти Удмуртии разработали меры поддержки для бизнеса, который пострадал от коронавируса.

- Режим самоизоляции в Ижевске: Могут ли высадить пассажира из общественного транспорта, если у него нет спецсправки?

- В ходе рейдов по проверке соблюдения изоляции 606 жителей Удмуртии не находились по месту жительства.

- Список организаций, которые смогут выйти 6 апреля на работу назвал глава Удмуртии.

- «Мамам с грудными детьми можно гулять»: глава Удмуртии о послаблении режима самоизоляции.

По данным Минздрава Удмуртии на данный момент в республике 1 заболевший коронавирусом, трое болевших – выздоровели, их уже выписали. Новых лабораторно подтвержденных заболевших нет. В лаборатории Роспотребнадзора провели 3 745 исследований на коронавирус.

Всего под наблюдением с различными респираторными заболеваниями находится 1 223 человека, на стационарном лечении в инфекционной больнице — 44 человека.

Александр Бречалов глава Удмуртии продлил режим самоизоляции до 30 апреля .

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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