Утро в Ижевске: поздравление от президента, завершение благоустройства республики и жители поздравляют своих мам Фото: Ольга КУЗНЕЦОВА

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо провели вчерашний праздничный день. Но сегодня вновь пора приняться за работу и покорять новые вершины. Рассказываем одной строкой, что случилось в Удмуртии в юбилейную дату.

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Президент поздравил жителей Удмуртии

Президент поздравил жителей Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму жителям Удмуртии к 100-летию государственности республики. В тексте он вспомнил подвиги удмуртских героев во времена ВОВ, а также отметил таланты жителей региона.

Завершение благоустройства

Завершение благоустройства Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Запланированное на этот год благоустройство в Удмуртии завершено уже на 92%. Новый облик получили 246 дворов и общественных пространств в 2020 году.

Поздравления для мам

Поздравления для мама Фото: pixabay.com

Жители Удмуртии продолжают поздравлять своих мам с «профессиональным» праздником. На нашем сайте вы можете увидеть их трогательные видео.

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