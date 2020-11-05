Утро в Ижевске: поздравление от президента, завершение благоустройства республики и жители поздравляют своих мам
Фото: Ольга КУЗНЕЦОВА
Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо провели вчерашний праздничный день. Но сегодня вновь пора приняться за работу и покорять новые вершины. Рассказываем одной строкой, что случилось в Удмуртии в юбилейную дату.
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Президент поздравил жителей Удмуртии
Президент поздравил жителей Удмуртии
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму жителям Удмуртии к 100-летию государственности республики. В тексте он вспомнил подвиги удмуртских героев во времена ВОВ, а также отметил таланты жителей региона.
Завершение благоустройства
Завершение благоустройства
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Запланированное на этот год благоустройство в Удмуртии завершено уже на 92%. Новый облик получили 246 дворов и общественных пространств в 2020 году.
Поздравления для мам
Поздравления для мама
Фото: pixabay.com
Жители Удмуртии продолжают поздравлять своих мам с «профессиональным» праздником. На нашем сайте вы можете увидеть их трогательные видео.
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