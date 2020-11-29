Столкновение с троллейбусом, водители без прав и аварии с детьми: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Жуткое фото: в аварии с легковушкой и грузовиком в Удмуртии умер человек Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

По традиции каждое воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии. К сожалению, эти семь дней не прошли без летальных исходов.

ДТП С КРУПНОГАБАРИТНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Ночью 24 ноября 2020 года на 62 км трассы «Игра-Глазов» Глазовского района Удмуртии молодой водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в стоящий на обочине грузовик. Водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы, а его пассажир скончался на месте.

Ночью 24 ноября напротив дома № 87 по ул. Баранова в Ижевске молодой водитель автомобиля ВАЗ-2107 врезался в троллейбус. Молодой человек не справился с управлением. От полученных травм он скончался.

Молодой человек врезался в троллейбус и погиб в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 26 ноября на 7 км дороги «Каменное - Можгинский тракт» Завьяловского района водитель автомобиля «Тойота Рав-4» врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль «КамАЗ». Пожилой водитель легковушки получил травмы и был отправлен в больницу. Пассажир, находившийся на заднем сиденье за водителем, погиб.

Погиб пассажир: пожилой мужчина на легковушке врезался в стоящий «КамАЗ» в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ВОДИТЕЛИ БЕЗ ПРАВ

Вечером 21 ноября на 13 км автодороги «Елабуга - Ижевск - Н. Сырьез» Алнашского района водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в стоящий на обочине мотоцикл «ИЖ». Известно, что 18-летний водитель мотоцикла ездил на нем, не имея прав. Он не пострадал, в отличие от своего 15-летнего пассажира, который получил травмы.

Водитель «ВАЗа» сбил мотоциклиста без прав в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ночью 27 ноября напротив дома №68 по ул. Советской в селе Малая Пурга молодой водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управление и врезался в дерево. Водитель без прав и его пассажиры получили травмы.

Молодой водитель без прав врезался в дерево в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ПЬЯНЫЕ ВОДИТЕЛИ

Ранним утро 21 ноября напротив дома №87А по ул. Максима Горького в поселке Ува водитель автомобиля «Киа» сбил 57-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась в больнице. Водитель не пострадал.

Ночью 21 ноября напротив дома №107 по ул. Кирова в Ижевске водитель автомобиля «Шевроле-Круз» врезался в стоящую на остановке «Дэу-Нексия». Водитель и пассажир «Нексии» получили травмы и были госпитализированы.

По вине пьяного водителя в Ижевске два человека оказались в больнице Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Напоминаем, за вождение в пьяном состоянии для граждан предусмотрен штраф 30 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ

Виновный в смертельном ДТП в Удмуртии отправлен за решетку. Днем 24 февраля 2020 года осужденный мужчина ехал по трассе «поселок Игра - город Глазов». На 17 километре он решил обогнать машину, которая ехала перед ним. его автомобиль «Toyota Highlander» врезался во встречную «LADA GAB130 LADA X RAY». В этой машине находилась семья из пяти человек: супруги - 35-летний мужчина и 36-летняя женщина и трое их детей - дочери в возрасте 1 год, 7 и 9 лет. Все, кроме годовалой малышки, погибли.

Вечером 20 ноября напротив дома №270 по ул. Пушкинская в Ижевске автомобиль «Киа-Рио» врезался в стоящую «Ладу-Калину». В результате ДТП пострадали пассажиры «Лады»: восьмимесячный ребенок и 30-летняя женщина.

Жуткое фото: восьмимесячный младенец пострадал в ДТП в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска планирует запустить беспилотный летающий общественный транспорт

- 10 легковых автомобилей передано в медицинские организации Удмуртии

- Подростки из Удмуртии развлекались тем, что бросали камни в проходящие поезда

- Первую партию новых трамваев отправят в Ижевск на этой неделе

- Вертолетная площадка для санавиации заработает у 1 РКБ в Ижевске

- Опасные горки: жители Ижевска заметили, что дети катаются по проезжей части