Утро в Ижевске: новый председатель Гордумы, прививки от коронавируса и смерть полугодовалого мальчика

Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 9 октября, и это не может не радовать. Но с утра не забываем читать новости, чтобы быть в курсе последних событий:

- Улицу Степную отремонтировали в Ижевске.

- Дом каждой птице: устанавливайте скворечники и присоединяйтесь к эко-челленджу от компаний Ижевска

- Около 2,5 тысячи медработников Удмуртии готовы сделать прививку против коронавируса.

- Новый кабинет и решение главных задач - показываем, как прошло открытие первого в Ижевске Ресурсного центра по шахматам.

- Карта распространения коронавируса на 8 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- В здании Национальной библиотеки Удмуртии начались отделочные работы.

- Здоровье важнее: филармония Ижевска пропустит этот концертный сезон

- Полугодовалый мальчик погиб в Ижевске.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Первые решения нового состава Гордумы Ижевска

Фото: Сергей Грачев

8 октября прошла первая сессия депутатов Городской думы Ижевска седьмого созыва. На ней избрали председателя и его заместителей. Главным кандидатом был Фарит Губаев, возглавлявший ООО «ЖРП8 ГРУПП».

Конкурс на пост главы Ижевска

Фото: Диля Ахмадишина

8 октября депутаты Гордумы Ижевске объявили дату проведения конкурса на пост Главы Ижевска. Он пройдет 20 ноября. Уже известно, кто подаст программы от партии «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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