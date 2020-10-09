Утро в Ижевске: новый председатель Гордумы, прививки от коронавируса и смерть полугодовалого мальчика

Фото: Алена Селезнева
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 9 октября, и это не может не радовать. Но с утра не забываем читать новости, чтобы быть в курсе последних событий:
- Улицу Степную отремонтировали в Ижевске.
- Дом каждой птице: устанавливайте скворечники и присоединяйтесь к эко-челленджу от компаний Ижевска
- Около 2,5 тысячи медработников Удмуртии готовы сделать прививку против коронавируса.
- Новый кабинет и решение главных задач - показываем, как прошло открытие первого в Ижевске Ресурсного центра по шахматам.
- Карта распространения коронавируса на 8 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- В здании Национальной библиотеки Удмуртии начались отделочные работы.
- Здоровье важнее: филармония Ижевска пропустит этот концертный сезон
- Полугодовалый мальчик погиб в Ижевске.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Первые решения нового состава Гордумы Ижевска
Фото: Сергей Грачев
8 октября прошла первая сессия депутатов Городской думы Ижевска седьмого созыва. На ней избрали председателя и его заместителей. Главным кандидатом был Фарит Губаев, возглавлявший ООО «ЖРП8 ГРУПП».
Конкурс на пост главы Ижевска
Фото: Диля Ахмадишина
8 октября депутаты Гордумы Ижевске объявили дату проведения конкурса на пост Главы Ижевска. Он пройдет 20 ноября. Уже известно, кто подаст программы от партии «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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