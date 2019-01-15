Утро в Ижевске: встреча главы Удмуртии с Владимиром Путиным, еще одна «нулевая» платежка за вывоз мусора и новые подробности взрыва газа в Шахтах

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 15 января. Сегодня в городе будет облачно, без осадков, температура -5...-7 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня и предлагает почитать новости одной строкой:

- У сети кофеен Ижевска Coffee Black сменился владелец (продолжение)

- В Удмуртии в третий раз разыскивают пропавшего 14-летнего школьника (продолжение)

- В Удмуртии спасли дворняжку, которая упала в канализацию (продолжение)

- Жителям Удмуртии придет еще одна «нулевая» платежка за услугу «обращение с ТКО» (продолжение)

- В результате столкновения «легковушки» и трамвая в Ижевске пострадал 9-летний мальчик (продолжение)

- Елка в Сарапуле признана лучшей среди моногородов России (продолжение)

- 21 января в Удмуртии можно будет увидеть лунное затмение (продолжение)

Далее с подробностями:

О чем говорили глава Удмуртии и Президент России

Фото: www.kremlin.ru

В понедельник, 14 января, в резиденции Президента России в Ново-Огарево прошла рабочая встреча Владимира Путина и главы Удмуртии Александра Бречалова. В частности, речь шла об итогах 2018 года и предстоящих событиях – 100-летии Михаила Тимофеевича Калашникова. Напомним, что в конце декабря финализировали перечень мероприятий. (подробности)

Старт «мусорной реформы»

Фото: vk.com/olegbekmemetev

1 января в Удмуртии начал работать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами- ООО «Спецавтохозяйство». Увы, в первые же дни нового года в соцсетях посыпались жалобы на мусор. Причин тому несколько. Во-первых - большой объем отходов, которые скопились за выходные дни - 30 и 31 декабря, 1 января. Во-вторых, нехватка контейнеров - старые перевозчики бакизабрали, а новые – устанавливали свои. (подробности)

У каких ижевских домов есть «имена»?

Возможно, вы слышали, что некоторые дома Ижевска называют «Дом Горместхоза», «Дом специалистов» или «Дом-змейка». «Комсомолка» рассказывает, откуда у зданий взялись собственные имена. (подробности)

Подробности трагедии

Дом после взрыва в Шахтах

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал корреспонденту "КП" ситуацию со взрывом газа в многоэтажке в городе Шахты. Глава региона озвучил актуальные данные в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" на 17 часов 14 января. (подробности)