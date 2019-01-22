Утро в Ижевске: фильм про Калашникова от Бодрова, глава Удмуртии на радио «КП-Ижевск» и баннеры с Загитовой
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 22 января. Днем ожидается температура -11...-13 градусов, небольшой снег. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- В Ижевске сделали настольную игру для особенных детей, которая поможет в выборе профессии.
- В Удмуртии похолодает до -27 градусов.
- «Утро с главой Удмуртии». Александр Бречалов на радио «Комсомольская правда - Ижевск»: онлайн.
- В Токио установили огромные баннеры с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой.
- Сотрудник бара в Ижевске «расстрелял» автомобиль с балкона.
- Фильм к 100-летию ижевского оружейника Михаила Калашникова снимет режиссер Сергей Бодров-старший.
- Александр Бречалов прокомментировал ввод «мусорной реформы» в Удмуртии.
- Глава Удмуртии раскритиковал работу подрядчиков по уборке снега.
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