2019-01-22T06:30:54+03:00
Общество

Утро в Ижевске: фильм про Калашникова от Бодрова, глава Удмуртии на радио «КП-Ижевск» и баннеры с Загитовой

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей БерезинФото: Сергей Березин
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 22 января. Днем ожидается температура -11...-13 градусов, небольшой снег. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Ижевске сделали настольную игру для особенных детей, которая поможет в выборе профессии.

- В Удмуртии похолодает до -27 градусов.

- «Утро с главой Удмуртии». Александр Бречалов на радио «Комсомольская правда - Ижевск»: онлайн.

- В Токио установили огромные баннеры с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой.

- Сотрудник бара в Ижевске «расстрелял» автомобиль с балкона.

- Фильм к 100-летию ижевского оружейника Михаила Калашникова снимет режиссер Сергей Бодров-старший.

- Александр Бречалов прокомментировал ввод «мусорной реформы» в Удмуртии.

- Глава Удмуртии раскритиковал работу подрядчиков по уборке снега.

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