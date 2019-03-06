2019-03-06T16:47:07+03:00
Общество

Утро в Ижевске: первая сессия Общественной палаты города, новые подробности последнего дня жизни Децла и дополнительный поезд в Москву

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 марта, среда. В городе сегодня будет небольшой снег. Днем 0...+2 градуса, мокрый снег, на дорогах снежные заносы. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- В Ижевске обнаружили «резиновый» дом, в котором было прописано аж 40 человек! Подробности странной истории.

- Врач из Ижевска делает доспехи русского воина и участвует в битвах на мечах. «Комсомолка» узнала подробности увлечения.

- «Удмуртский лед» топит ижевское солнце. «Комсомолка» собрала для вас фоторепортаж тающих скульптур.

- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, сколько снега вывезли с начала октября. Цифры удивляют!

- Забывчивые путешественники теперь смогут с помощью нового сервиса искать свои вещи, потерянные в дальних поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК).

- В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП. Подробнее.

- Долгий сон в выходные оказался не так уж и полезен.

- 1 марта состоялась первая Стратегическая сессия Общественной палаты Ижевска. Что обсудили участники сессии.

Далее с подробностями:

В ДТП на трассе Удмуртии пострадали два человека

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

5 марта, во вторник, на 33 км автодорогb «Ижевск - Нылга» столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Житель Перми вез Децла на последний концерт в Ижевск

Фото: Архив

Фото: Архив

Что рассказал пермяк, как чувствовал себя исполнитель?

В праздничные дни запустят дополнительный поезд Ижевск - Москва

Фото: Архив

Фото: Архив

В какие дни он будет курсировать?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Медпомощь для пожилых людей в России: Обследуемся и лечимся по новым правилам
Что важно знать пациентам серебряного возраста и их родственникам, чтобы получать качественную медицинскую помощь, успешно поддерживать здоровье и повысить шансы на активное долголетие
Битва ди-джеев, пионеры и флешмоб – в Новосибирске отметят юбилей Сталина
В центре города пройдет праздник в честь вождя. Организаторы готовят площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура», «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»
Новости 24
Средние цены на бензин по Ижевску продолжают расти
В Удмуртии могут ввести скидку 50% на административные штрафы
Партитуру оперы классика удмуртской музыки признали уникальной
В Ижевске адвокат вымогал 10 миллионов рублей за успешное решение дел
Tele2, Ericsson и «Ростелеком» создадут тестовую зону 5G в Москве
Мастер из Удмуртии делает из автозапчастей настоящие шедевры!
10 судебных заседаний и 24 тома уголовного дела: в Ижевске продолжается суд над инсценировщиками ДТП
Родители записали для выпускников рэп
На камеру подъезда в Ижевске попали молодые люди, которые украли магнитолу
В 2020 году в Удмуртии запустят программу поддержки молодых семей
Мошенник из Удмуртии издевался над своей соседкой
Мужчина проспорил и оказался голый на автомойке
Следж-хоккеисты из Удмуртии в составе сборной России выиграли Кубок континента
Водитель мотоцикла в Удмуртии погиб в ДТП
На переездах Ижевска будет проводиться ремонт
Растет ли неопалимая купина в Удмуртии?
Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G
Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в Ижевске
По улицам Ижевска 6 июня проведут слонов
Соревнования по триатлону пройдут в Ижевске
5 причин посетить детскую акваторию здоровья КИТБУ в Ижевске
Из-за реконструкции теплосети в Ижевске перекроют одну из улиц
Дебошира из Удмуртии принудительно отправили в Иркутскую область
Стоит ли жителям Удмуртии бояться появления комплекса по переработке отходов первого и второго классов опасности
В Ижевске открывается лодочная станция
Фотографии ночной грозы в Ижевске, от которых захватывает дух
Власти просят жителей Ижевска с пониманием отнестись к отключениям горячей воды