Утро в Ижевске: первая сессия Общественной палаты города, новые подробности последнего дня жизни Децла и дополнительный поезд в Москву
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 марта, среда. В городе сегодня будет небольшой снег. Днем 0...+2 градуса, мокрый снег, на дорогах снежные заносы. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- В Ижевске обнаружили «резиновый» дом, в котором было прописано аж 40 человек! Подробности странной истории.
- Врач из Ижевска делает доспехи русского воина и участвует в битвах на мечах. «Комсомолка» узнала подробности увлечения.
- «Удмуртский лед» топит ижевское солнце. «Комсомолка» собрала для вас фоторепортаж тающих скульптур.
- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, сколько снега вывезли с начала октября. Цифры удивляют!
- Забывчивые путешественники теперь смогут с помощью нового сервиса искать свои вещи, потерянные в дальних поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК).
- В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП. Подробнее.
- Долгий сон в выходные оказался не так уж и полезен.
- 1 марта состоялась первая Стратегическая сессия Общественной палаты Ижевска. Что обсудили участники сессии.
Далее с подробностями:
В ДТП на трассе Удмуртии пострадали два человека
Фото: ИГГС
5 марта, во вторник, на 33 км автодорогb «Ижевск - Нылга» столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Житель Перми вез Децла на последний концерт в Ижевск
Фото: Архив
Что рассказал пермяк, как чувствовал себя исполнитель?
В праздничные дни запустят дополнительный поезд Ижевск - Москва
Фото: Архив
В какие дни он будет курсировать?
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »