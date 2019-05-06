Утро в Ижевске: подробности гибели двоих детей, погода на неделю и трагедия в "Шереметьево"

Доброе утро, Ижевск! Итак, впереди у нас вновь короткая рабочая неделя, настраиваемся немного поработать! Погода нас сегодня продолжит радовать майским теплом днем будет +20-22 градуса. Пока вы завариваете кофе предлагаем почитать новости одной строкой:

- Мужчина пытался ограбить пенсионерку с помощью телефона. Как? Читайте на нашем сайте.

- Дружно голосуем! Сосна из Удмуртии может стать деревом года. Растение участвует во всероссийском конкурсе.

- Музеи Ижевска ко Дню Победы готовят праздничную программу. Мы узнали, что смогут увидеть горожане. И это не только выставки.

- Как поздравила футбольную команду "Зенит" с чемпионством сезона Елизавета Туктамышева.

- В рамках празднования Дня Победы пройдет еще одна акция.

- Сколько взрывчатых веществ изъяли у жителей Удмуртии?

- В Ижевске пропал мужчина.

- Ветеринары проверили скандальный дельфинарий в Ижевске. К какому выводу пришли эксперты.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОГОДА

Фото: Архив

Предстоящая неделя, по прогнозу Яндекс.Погода, обещает быть по-летнему теплой.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ИЖЕВСКЕ

Фото: Архив

«Комсомолка» собрала самые интересные события, которые пройдут в столице Удмуртии.

ГИБЕЛЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ

Фото: pixabay.com

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей. Что известно на данный момент.

ТРАГЕДИЯ

Выжившие пассажиры благодарят экипаж «Суперджета», совершившего аварийную посадку в «Шереметьево». Бортпроводники до последнего помогали людям покинуть салон горящего самолета