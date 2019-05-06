Утро в Ижевске: подробности гибели двоих детей, погода на неделю и трагедия в "Шереметьево"
Доброе утро, Ижевск! Итак, впереди у нас вновь короткая рабочая неделя, настраиваемся немного поработать! Погода нас сегодня продолжит радовать майским теплом днем будет +20-22 градуса. Пока вы завариваете кофе предлагаем почитать новости одной строкой:
- Мужчина пытался ограбить пенсионерку с помощью телефона. Как? Читайте на нашем сайте.
- Дружно голосуем! Сосна из Удмуртии может стать деревом года. Растение участвует во всероссийском конкурсе.
- Музеи Ижевска ко Дню Победы готовят праздничную программу. Мы узнали, что смогут увидеть горожане. И это не только выставки.
- Как поздравила футбольную команду "Зенит" с чемпионством сезона Елизавета Туктамышева.
- В рамках празднования Дня Победы пройдет еще одна акция.
- Сколько взрывчатых веществ изъяли у жителей Удмуртии?
- В Ижевске пропал мужчина.
- Ветеринары проверили скандальный дельфинарий в Ижевске. К какому выводу пришли эксперты.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ПОГОДА
Фото: Архив
Предстоящая неделя, по прогнозу Яндекс.Погода, обещает быть по-летнему теплой.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ИЖЕВСКЕ
Фото: Архив
«Комсомолка» собрала самые интересные события, которые пройдут в столице Удмуртии.
ГИБЕЛЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ
Фото: pixabay.com
В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей. Что известно на данный момент.
ТРАГЕДИЯ
Выжившие пассажиры благодарят экипаж «Суперджета», совершившего аварийную посадку в «Шереметьево». Бортпроводники до последнего помогали людям покинуть салон горящего самолета
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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