Утро в Ижевске: автозавод в отпуске, капремонт музея Калашникова и санавиация в деле
Доброе утро, ижевчане! Сегодня, 22 июля, понедельник. Начинаем новую неделю бодро! Днем воздух прогреется до +22°С, местами возможны дожди. Предлагаем почитать новости одной строкой:
- Как играть в «Трамвайный боулинг» ?
- Что ижевчанам приготовили звезды? Астропрогноз на следующую неделю.
- Где в Ижевске и Удмуртии можно искупаться? Выясняла «Комсомолка».
- Для чего в больницах Удмуртии понадобилась дополнительная партия инсулина?
- Фотограф каждый день показывает, как прекрасен наш город и его жители. Снимки на самом деле захватывают дух.
- Отличные новости! В Ижевске восстановят фасады нескольких домов.
- Климатологи рассказали, какая будет погода к 2050 году.
- Глава Удмуртии рассказал, что будет происходить с главным корпусом оружейного завода в Ижевске. И, да, подвижки есть.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
КАПРЕМОНТ МУЗЕЯ КАЛАШНИКОВА
Фото: Амир Закиров
На сайте госзакупок появился тендер на капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. Михаила Калашникова.
ОТПУСК АВТОЗАВОДА
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
С 22 июня автозавод «LADA Ижевск» останавливает производство и уходит в плановый корпоративный отпуск.
САНАВИАЦИЯ В ДЕЛЕ
Фото: Александр Горбунов
В Удмуртии проверили на деле работу санитарной авиации – из Можги в Ижевск эвакуировали пациента на вертолете.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »