Утро в Ижевске: автозавод в отпуске, капремонт музея Калашникова и санавиация в деле

Доброе утро, ижевчане! Сегодня, 22 июля, понедельник. Начинаем новую неделю бодро! Днем воздух прогреется до +22°С, местами возможны дожди. Предлагаем почитать новости одной строкой:

- Как играть в «Трамвайный боулинг» ?

- Что ижевчанам приготовили звезды? Астропрогноз на следующую неделю.

- Где в Ижевске и Удмуртии можно искупаться? Выясняла «Комсомолка».

- Для чего в больницах Удмуртии понадобилась дополнительная партия инсулина?

- Фотограф каждый день показывает, как прекрасен наш город и его жители. Снимки на самом деле захватывают дух.

- Отличные новости! В Ижевске восстановят фасады нескольких домов.

- Климатологи рассказали, какая будет погода к 2050 году.

- Глава Удмуртии рассказал, что будет происходить с главным корпусом оружейного завода в Ижевске. И, да, подвижки есть.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

КАПРЕМОНТ МУЗЕЯ КАЛАШНИКОВА

Фото: Амир Закиров

На сайте госзакупок появился тендер на капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. Михаила Калашникова.

ОТПУСК АВТОЗАВОДА

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 22 июня автозавод «LADA Ижевск» останавливает производство и уходит в плановый корпоративный отпуск.

САНАВИАЦИЯ В ДЕЛЕ

Фото: Александр Горбунов

В Удмуртии проверили на деле работу санитарной авиации – из Можги в Ижевск эвакуировали пациента на вертолете.