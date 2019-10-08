Утро в Ижевске: новые скверы, запрет катания на велосипедах и скейтах на Центральной площади и ижевчанин, похудевший на 80 кг

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 октября, вторник. В городе сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Днем до +9 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Впервые в Удмуртии отметят День отца

61-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство незнакомого человека

Торт, который вручили в Ижевске Дмитрию Губерниеву в честь дня рождения, он отдал волонтерам

Самыми теплыми днями в Удмуртии были 4 и 5 октября

В вузах Удмуртии в 2020 году увеличится минимальный проходной балл

Сколько стоит содержание благоустроенной Центральной площади в Ижевске

Жительница Удмуртии выиграла грант на создание литературной лаборатории

Далее с подробностями.

НОВЫЕ СКВЕРЫ

Этой осенью в Ижевске открылись несколько новых скверов. Где можно полюбоваться граффити с редкими птицами, а где – почувствовать себя оратором в амфитеатре, расскажет «Комсомолка».

Фото: Дмитрий Сурнин

ОТНОСИТЬСЯ БЕРЕЖНЕЕ

Власти Ижевска просят бережнее относиться к обновленной Центральной площади. По словам руководителя подрядной организации, с момента эксплуатации объекта уже были восстановлены две скамьи, постоянно приходится зачищать надписи, которые оставляют жители на скамейках и тротуарной плитке. Также ижевчане повреждают тросы, установленные на смотровой площадке у фонтана.

Фото: Сергей Грачев

НУ И НУ!

Глядя на спортивного, уверенного в себе мужчину, трудно представить, что когда-то Яков Поваренкин весил 180 кило. Как ему удалось изменить свою жизнь, расскажет «Комсомолка».

Фото: Архив, предоставлено героем публикации

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