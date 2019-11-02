Итоги недели в Ижевске: ремонт улиц в 2020 году, новый номер Алины Загитовой и штрафы за нарушение закона о тишине
Коротко о главном:
- Какие улицы отремонтируют в Ижевске в 2020 году
- Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новый показательный номер
- Водителей Удмуртии обязали установить тахографы в машинах массой выше 3,5 тонн
- Совет отцов может появиться в школах Ижевска
- От рук рядового в Забайкалье погиб уроженец Удмуртии
- «Вы сами в себя плюете таким отношением»: глава Удмуртии высказался насчет тех, кто разрушает Центральную площадь
- Штрафы за нарушение закона о тишине увеличили
С подробностями:
Кто наступает на пятки ижевской фигуристке Алине Загитовой?
Фото: архив
В новый сезон женского одиночного фигурного катания пришла юная Александра Трусова, которая практически сразу своими четверными прыжками сместила с пьедестала Алину Загитову. Фигуристка показывает на льду то, чего до нее не делал никто. «Комсомолка» разбиралась, как может сложиться карьера олимпийской чемпионки из Ижевска и какие изменения ждут фигурное катание в будущем.
Ижевчане увидят подлинники Рубенса
ФОТО: главныйпроспект.рф
Мировые шедевры фламандского живописца Рубенса смогут увидеть ижевчане в Выставочном центре «Галерея». Экспозиция «Питер Пауэл Рубенс и его время» откроется уже 30 ноября. Журналист «Комсомолки» узнал, как к уникальному культурному событию готовятся организаторы.
Нужны ли ребенку дополнительные витамины?
Фото: Архив
Омега-3 – одно из тех жизненно необходимых веществ, которые не вырабатываются организмом самостоятельно. Специалисты даже предложили вернуться к советской практике: ежедневно давать детям рыбий жир. Как восполнить нехватку Омега-3 кислот в организме ребенка? И нужны ли вообще детям дополнительные витамины? Разбираемся вместе с родителями и врачом-педиатром в рамках проекта «Комсомолки» «Лучшая клиника – 2019».
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»