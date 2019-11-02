2019-11-02T14:27:49+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: ремонт улиц в 2020 году, новый номер Алины Загитовой и штрафы за нарушение закона о тишине

Подборка самых важных и запоминающихся событий
Наталья Сорокина
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Подборка самых важных и запоминающихся событийПодборка самых важных и запоминающихся событийФото: Архив КП
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Коротко о главном:

- Какие улицы отремонтируют в Ижевске в 2020 году

- Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новый показательный номер

- Водителей Удмуртии обязали установить тахографы в машинах массой выше 3,5 тонн

- Совет отцов может появиться в школах Ижевска

- От рук рядового в Забайкалье погиб уроженец Удмуртии

- «Вы сами в себя плюете таким отношением»: глава Удмуртии высказался насчет тех, кто разрушает Центральную площадь

- Штрафы за нарушение закона о тишине увеличили

С подробностями:

Кто наступает на пятки ижевской фигуристке Алине Загитовой?

Фото: архив

Фото: архив

В новый сезон женского одиночного фигурного катания пришла юная Александра Трусова, которая практически сразу своими четверными прыжками сместила с пьедестала Алину Загитову. Фигуристка показывает на льду то, чего до нее не делал никто. «Комсомолка» разбиралась, как может сложиться карьера олимпийской чемпионки из Ижевска и какие изменения ждут фигурное катание в будущем.

Ижевчане увидят подлинники Рубенса

ФОТО: главныйпроспект.рф

ФОТО: главныйпроспект.рф

Мировые шедевры фламандского живописца Рубенса смогут увидеть ижевчане в Выставочном центре «Галерея». Экспозиция «Питер Пауэл Рубенс и его время» откроется уже 30 ноября. Журналист «Комсомолки» узнал, как к уникальному культурному событию готовятся организаторы.

Нужны ли ребенку дополнительные витамины?

Фото: Архив

Фото: Архив

Омега-3 – одно из тех жизненно необходимых веществ, которые не вырабатываются организмом самостоятельно. Специалисты даже предложили вернуться к советской практике: ежедневно давать детям рыбий жир. Как восполнить нехватку Омега-3 кислот в организме ребенка? И нужны ли вообще детям дополнительные витамины? Разбираемся вместе с родителями и врачом-педиатром в рамках проекта «Комсомолки» «Лучшая клиника – 2019».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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