Утро в Ижевске: ремонт тротуаров, розыск пропавшей девочки и штрафы за плохую воду

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 20 ноября. Сегодня в городе будет ясно, но морозно: ожидается до -12 градусов. Желаем всем отличного настроения! А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Снаряд от авиационной пушки и два пистолета нашли у одного из домов в Ижевске

17-летнюю девочку разыскивают в Удмуртии

Водитель в Удмуртии сбил сразу трех пешеходов

80 километров дорог Удмуртии отремонтируют в 2020 году по нацпроекту

Биатлонисты из Удмуртии выступят на Кубке IBU

Что происходило во время аварийно-спасательных работ на улице Фруктовой в Ижевске? Фото

Бесплатная вакцинация животных от бешенства продолжается в Ижевске

За плохую воду в домах управляющие компании в Ижевске оштрафовали на 120 тысяч рублей

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Нашла отца на кладбище

ФОТО: Личный архив героя публикации

Ижевчанка Екатерина Кузьмина 10 лет искала отца. Она нашла квартиру, в которой жил мужчина. Оказалось, что они жили совсем близко! Но Катя не успела: ее отец не дожил до встречи с дочкой, умер 4 года назад. Подробности истории.

Большой ремонт

ФОТО: Анастасия ЗАХАРОВА

Не прекращаются жалобы горожан на разбитые тротуары, по которым невозможно пройти, особенно сейчас, осенью. Власти города решили разобраться в этом вопросе и выявили самые «убитые» тротуары. Всего их получилось около 50. Какие тротуары отремонтируют в 2020 году?

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