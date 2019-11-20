2019-11-20T08:33:04+03:00
Общество

Утро в Ижевске: ремонт тротуаров, розыск пропавшей девочки и штрафы за плохую воду

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: Сергей БЕРЕЗИНФОТО: Сергей БЕРЕЗИН
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 20 ноября. Сегодня в городе будет ясно, но морозно: ожидается до -12 градусов. Желаем всем отличного настроения! А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Снаряд от авиационной пушки и два пистолета нашли у одного из домов в Ижевске

17-летнюю девочку разыскивают в Удмуртии

Водитель в Удмуртии сбил сразу трех пешеходов

80 километров дорог Удмуртии отремонтируют в 2020 году по нацпроекту

Биатлонисты из Удмуртии выступят на Кубке IBU

Что происходило во время аварийно-спасательных работ на улице Фруктовой в Ижевске? Фото

Бесплатная вакцинация животных от бешенства продолжается в Ижевске

За плохую воду в домах управляющие компании в Ижевске оштрафовали на 120 тысяч рублей

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Нашла отца на кладбище

ФОТО: Личный архив героя публикации

ФОТО: Личный архив героя публикации

Ижевчанка Екатерина Кузьмина 10 лет искала отца. Она нашла квартиру, в которой жил мужчина. Оказалось, что они жили совсем близко! Но Катя не успела: ее отец не дожил до встречи с дочкой, умер 4 года назад. Подробности истории.

Большой ремонт

ФОТО: Анастасия ЗАХАРОВА

ФОТО: Анастасия ЗАХАРОВА

Не прекращаются жалобы горожан на разбитые тротуары, по которым невозможно пройти, особенно сейчас, осенью. Власти города решили разобраться в этом вопросе и выявили самые «убитые» тротуары. Всего их получилось около 50. Какие тротуары отремонтируют в 2020 году?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Почему россияне мечтают вернуть Советский Союз
По опросам социологов, 66% россиян хотят жить при социализме. Но сможем ли мы воскресить СССР и стоит ли это делать? Об этом на Радио «Комсомольская правда» состоялась беседа с историком Николаем Платошкиным и философом Игорем Чубайсом [дискуссия]
Новости 24
Жители Удмуртии похитили 646 кг зерна и обменяли его на спиртное
Ижевскую «управляйку» оштрафовали за расплодившихся крыс
Лучшего пожарного выбрали в Удмуртии
67-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии
18-летний ижевчанин подозревается в разбойном нападении
Уголовное дело об организации азартных игр в Удмуртии направили в суд
Биатлонисты из Удмуртии выступят на Кубке IBU
«Читай, Ижевск!» вошел в топ-11 молодых фестивалей России и Европы
Фото: что происходило во время аварийно-спасательных работ на улице Фруктовой в Ижевске
80 километров дорог Удмуртии отремонтируют в 2020 году по нацпроекту
Жителя Удмуртии осудят за пьяную езду и избиение полицейского
Двоих ижевчан задержали по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков
Презентация концепции благоустройства третьей очереди Центральной площади состоится в Ижевске
Водитель в Удмуртии сбил сразу трех пешеходов
Под предлогом выплаты компенсации за лекарства у ижевчанки похитили почти 100 тысяч рублей
17-летнюю девочку разыскивают в Удмуртии
Туристический кластер планируют создать для северных районов Удмуртии