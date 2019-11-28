Утро в Ижевске: погибший фельдшер с 10-летним стажем, внушение от главы Удмуртии министрам и смертельное ДТП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 ноября, четверг. В городе сегодня облачно, днем -5...-7 градусов, небольшой снег ночью. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Анисса Кулиева рассказала, как живут люди на другом континенте и почему сейчас она в разлуке с мужем.
- Какие улицы лучше обходить стороной, если не хотите поскользнуться и упасть.
- Двоих жителей Удмуртии оштрафовали на миллион рублей за незаконную рыбалку.
- Из-за ДТП не было движения на улице Орджоникидзе.
- Вау! Елизавета Туктамышева исполнила сложный прыжок. Видео уже на сайте.
- Вот это да! Ижевчанин пытался продать информацию о секретных разработках иностранцам.
- Будьте внимательны! На перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинская произошел излив воды.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ГЛАВА УДМУРТИИ ОТЧИТАЛ МИНИСТРОВ ЗА ОТПИСКИ
Фото: скриншот видео
В прямом эфире Александр Владимирович показал пример отписки министра экономического развития (Подробности).
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В Ижевске 27 ноября на улице Телегина водитель насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии (Подробнее).
ГИБЕЛЬ ФЕЛЬДШЕРА НА ТРАССЕ УДМУРТИИ
Фото: Архив
25 ноября в Якшур-Бодьинской районной больнице, где работал погибший врач, состоялось прощание. Мужчине было всего 30 лет, 10 из которых он проработал фельдшером на скорой помощи в родном Якшур-Бодьинском районе (Подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »