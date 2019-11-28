2019-11-28T08:56:55+03:00
Общество

Утро в Ижевске: погибший фельдшер с 10-летним стажем, внушение от главы Удмуртии министрам и смертельное ДТП

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 ноября, четверг. В городе сегодня облачно, днем -5...-7 градусов, небольшой снег ночью. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Анисса Кулиева рассказала, как живут люди на другом континенте и почему сейчас она в разлуке с мужем.

- Какие улицы лучше обходить стороной, если не хотите поскользнуться и упасть.

- Двоих жителей Удмуртии оштрафовали на миллион рублей за незаконную рыбалку.

- Из-за ДТП не было движения на улице Орджоникидзе.

- Вау! Елизавета Туктамышева исполнила сложный прыжок. Видео уже на сайте.

- Вот это да! Ижевчанин пытался продать информацию о секретных разработках иностранцам.

- Будьте внимательны! На перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинская произошел излив воды.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ГЛАВА УДМУРТИИ ОТЧИТАЛ МИНИСТРОВ ЗА ОТПИСКИ

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В прямом эфире Александр Владимирович показал пример отписки министра экономического развития (Подробности).

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске 27 ноября на улице Телегина водитель насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии (Подробнее).

ГИБЕЛЬ ФЕЛЬДШЕРА НА ТРАССЕ УДМУРТИИ

Фото: Архив

Фото: Архив

25 ноября в Якшур-Бодьинской районной больнице, где работал погибший врач, состоялось прощание. Мужчине было всего 30 лет, 10 из которых он проработал фельдшером на скорой помощи в родном Якшур-Бодьинском районе (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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