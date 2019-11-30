Итоги недели в Ижевске: отравление заводчан, «инопланетное вторжение» и запрет продажи энергетиков

Коротко о главном:

Новые передвижные медкомплексы поступили в Удмуртию

Столовую одного из ижевских заводов закрыли на 30 дней

В конкурсе «Туристический сувенир» Удмуртия стала абсолютным победителем

Новые пешеходные переходы и дорожные знаки установят в Ижевске

«Инопланетное вторжение»: в Ижевске заметили таинственное свечение в небе

Подросткам в Удмуртии могут запретить покупать никотиновые пэки

Энергетики запретили продавать несовершеннолетним в Удмуртии

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«Утро с главой»

ФОТО: Архив

27 ноября в эфире радио «КП»-Ижевск» состоялось очередное «Утро с Главой Удмуртии». Александр Бречалов ответил на вопросы жителей республики. На этот раз в эфире к нему присоединилась министр социальной политики региона Татьяна Чуракова. О чем они рассказали?

Разделяешь – экономишь?

ФОТО: Архив

Мусорной реформе почти год: теперь каждый ижевчанин платит за вывоз ТКО 98,48 руб. за человека, если он живет в квартире, и 95,2 – если живет в частном доме. Однако в некоторых домах не так давно начался эксперимент по переходу на оплату вывоза мусора по факту: теперь жители собирают отходы раздельно и платят только за тот объем ТКО, который действительно образовался. Удается ли им экономить и как проходит эксперимент, разбиралась «Комсомолка».

7 лет помогаем выбрать квартиру

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23 ноября «Комсомолка» провела финальный тур по новостройкам Ижевска, который проводится 7 лет подряд. Ижевчане смогли побывать в строящихся жилых комплексах, присмотреться к квартирам и задать свои вопросы застройщикам. Для тех, кто пропустил поездку, мы подготовили виртуальную экскурсию.