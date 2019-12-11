Утро в Ижевске: спасение 2-летнего мальчика, возвращение «Ижтрейдингов» и повышение тарифов на воду

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 11 декабря. Градус термометра днем поднимется до 0 градусов. Ожидается снежная погода и гололед. Желаем вам отличного настроения и бодрости духа. А пока предлагаем почитать новости одной строкой:

С 1 июля 2020 года в Ижевске тариф на воду и водоотведение повысится в среднем на 5 рублей

Власти Ижевска хотят сохранить магазины «Ижтрейдинг»

В ближайшее время в подземном переходе у УдГУ в Ижевске установят новые поручни

У предпринимателя из Удмуртии мошенники похитили почти 300 тысяч рублей

В гордуме Ижевска количество депутатов может сократиться с 42 до 35

В онкодиспансере Удмуртии появится аппаратура для лучевой терапии

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Можно ли было предотвратить гибель подростка с ДЦП?

ФОТО: Архив

Страшная трагедия не оставила равнодушными не только жителей Удмуртии, но и всей страны. 6 декабря в одной из квартир города Можги были обнаружены тела женщины и ее сына-инвалида. По предварительным данным следственного управления СК региона, смерть ребенка наступила сутками раньше в результате переохлаждения. 13-летний подросток несколько дней находился возле мертвой матери и не мог позвать на помощь. Можно ли было предотвратить гибель подростка с ДЦП? (подробнее).

«Мне казалось, что меня слишком много»

ФОТО: личный архив героя публикации

Путь Антона к стройности начался в сентябре 2017 года. Тогда наш герой весил порядка 160 кило и работал руководителем отдела продаж. Ему то и дело приходилось выступать перед большой аудиторией и общаться с людьми. В какой-то момент он понял, что просто стесняется своей внешности.

- Мне казалось, что меня слишком много, - вспоминает Антон. - А я был влюблен в девушку, но ни о каких отношениях не могло идти речи. Мы общались как друзья, не более. И я понял, что если я сейчас ничего не сделаю, дальше будет только хуже.

Тогда молодой человек отправился в тренажерный зал (подробнее).

Счастливое спасение

ФОТО: Pixabay

По поручению главы Удмуртии по всей республике прошли проверки квартир, где могут возникнуть ситуации, схожие с трагедией в Можге. Одна такая проверка в Ижевске помогла спасти двухлетнего малыша (подробнее).

Автоитоги года

ФОТО: Pixabay

В автосалонах Ижевска начался самый «горячий» период: как показывает статистика последних лет, именно в декабре на авторынке случается покупательский бум. По предварительным итогам года, лидерство по продажам, как и в прошлом году, все еще удерживают отечественные авто: LADA Granta и Lada Vesta. На несколько позиций поднялись популярные кроссоверы, этот класс все эксперты признали самым быстрорастущим. Окончательные итоги будут известны только в январе, а «Комсомольская правда» пока решила выяснить, какие автомобили предпочитают жители Удмуртии (подробнее).