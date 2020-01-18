Итоги недели в Ижевске: гибель преподавателей ИжГТУ, таяние катков и попытка ограбления с балончиком дихлофоса
Коротко о главном:
- В Удмуртии завершились проверки по факту гибели ребенка-инвалида
- Множество нарушений нашли в частном детском саду Ижевска после гибели годовалой девочки
- Макеты машин ДПС будут установлены на трассах Удмуртии
- Еще в двух местах в Удмуртии нельзя будет окунуться в прорубь
- Новым начальником Управления спорта Ижевска стал Константин Васильев
- Ижевчан попросили не кататься на горках на Центральной площади из-за теплой погоды
Далее с подробностями:
Попытка ограбления с балончиком дихлофоса
Фото: архив
Женщина пыталась ограбить кредитный центр в Сарапуле. При этом в качестве «оружия» она использовала аэрозольный баллончик дихлофоса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. (Подробнее)
Гибель преподавателей ИжГТУ
Фото: пресс-служба ИжГТУ
13 января в ДТП погибли доктор технических наук, профессор кафедры «Теплотехника» Андрей Пушкарев и старший преподаватель этой же кафедры, гендиректор ООО «Профи» Евгений Кашин. Они работали в Ижевском государственном техническом университете. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. (Подробнее)
Таяние катков
Фото: Амир Закиров
Аномально теплой выдалась эта январская неделя. В Ижевске самый длинный каток в парке имени Кирова из-за плюсовых температур начал подтаивать. Об этом сообщили в группе «Парки Ижевска». (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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