Итоги недели в Ижевске: гибель преподавателей ИжГТУ, таяние катков и попытка ограбления с балончиком дихлофоса

Коротко о главном:

- В Удмуртии завершились проверки по факту гибели ребенка-инвалида

- Множество нарушений нашли в частном детском саду Ижевска после гибели годовалой девочки

- Макеты машин ДПС будут установлены на трассах Удмуртии

- Еще в двух местах в Удмуртии нельзя будет окунуться в прорубь

- Новым начальником Управления спорта Ижевска стал Константин Васильев

- Ижевчан попросили не кататься на горках на Центральной площади из-за теплой погоды

Далее с подробностями:

Попытка ограбления с балончиком дихлофоса

Фото: архив

Женщина пыталась ограбить кредитный центр в Сарапуле. При этом в качестве «оружия» она использовала аэрозольный баллончик дихлофоса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. (Подробнее)

Гибель преподавателей ИжГТУ

Фото: пресс-служба ИжГТУ

13 января в ДТП погибли доктор технических наук, профессор кафедры «Теплотехника» Андрей Пушкарев и старший преподаватель этой же кафедры, гендиректор ООО «Профи» Евгений Кашин. Они работали в Ижевском государственном техническом университете. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. (Подробнее)

Таяние катков

Фото: Амир Закиров

Аномально теплой выдалась эта январская неделя. В Ижевске самый длинный каток в парке имени Кирова из-за плюсовых температур начал подтаивать. Об этом сообщили в группе «Парки Ижевска». (Подробнее)