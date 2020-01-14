Утро в Ижевске: «снежные» вопросы, жертвы «ватрушек» и подробности спасения подростка

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 января, вторник. В городе сегодня облачно, без осадков. Днем до -2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Депутат из Удмуртии стала очевидцем спасения пассажирки на борту самолета

«Легковушку» из Удмуртии раздавила фура с белорусскими номерами

15 января в Удмуртии время ожидания по номеру «112» увеличится

В Минздраве Удмуртии рассказали, кому противопоказано купаться в проруби

Названы самые дефицитные профессии Удмуртии

Температура выше нормы и частые осадки: какой была погода в декабре в Удмуртии?

Далее с подробностями.

ВОПРОСЫ О СНЕГЕ

В Ижевск наконец-то пришла снежная зима. Кто должен вывозить снег из дворов и можно ли выбрать, чем будут обрабатывать тротуары от гололеда? Отвечаем на 5 самых популярных вопросов ижевчан.

Фото: Анастасия Захарова

О «ВАТРУШКАХ»

Каждую зиму жертвами необорудованных горок становятся десятки человек. Вот и сейчас порядка 20% пациентов травматологии Республиканской детской клинической больницы пострадали при катании на тюбингах. Кто-то поступил в новогоднюю ночь, кто-то – в каникулы. Одна из них – 10-летняя Настя (имя изменено. - Прим. ред.).

Фото: Константин Ившин

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ

13 января на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) руководитель поисково-спасательной службы Удмуртии Валерий Старцев рассказал подробности спасения 11-летнего ребенка, который провалился в шахту лифта недостроенного дома.

Фото: скрин с видео

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