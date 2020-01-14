2020-01-14T09:41:26+03:00
Общество

Утро в Ижевске: «снежные» вопросы, жертвы «ватрушек» и подробности спасения подростка

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 января, вторник. В городе сегодня облачно, без осадков. Днем до -2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Депутат из Удмуртии стала очевидцем спасения пассажирки на борту самолета

«Легковушку» из Удмуртии раздавила фура с белорусскими номерами

15 января в Удмуртии время ожидания по номеру «112» увеличится

В Минздраве Удмуртии рассказали, кому противопоказано купаться в проруби

Названы самые дефицитные профессии Удмуртии

Температура выше нормы и частые осадки: какой была погода в декабре в Удмуртии?

Далее с подробностями.

ВОПРОСЫ О СНЕГЕ

В Ижевск наконец-то пришла снежная зима. Кто должен вывозить снег из дворов и можно ли выбрать, чем будут обрабатывать тротуары от гололеда? Отвечаем на 5 самых популярных вопросов ижевчан.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

О «ВАТРУШКАХ»

Каждую зиму жертвами необорудованных горок становятся десятки человек. Вот и сейчас порядка 20% пациентов травматологии Республиканской детской клинической больницы пострадали при катании на тюбингах. Кто-то поступил в новогоднюю ночь, кто-то – в каникулы. Одна из них – 10-летняя Настя (имя изменено. - Прим. ред.).

Фото: Константин Ившин

Фото: Константин Ившин

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ

13 января на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) руководитель поисково-спасательной службы Удмуртии Валерий Старцев рассказал подробности спасения 11-летнего ребенка, который провалился в шахту лифта недостроенного дома.

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят [Часть 1]
Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой
Своими новыми «зимними» прогнозами Герой Советского Союза и Герой России поделился только с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
1 января 2020 года пожарные спасли трех человек в Удмуртии
Видео: Вандалы рушат ледовые скульптуры у Михаило-Архангельского собора в Ижевске
На трассе Удмуртии в ДТП погиб водитель «легковушки»
Работникам ижевского лицея не выплачивали зарплату несколько месяцев
Паралимпиец из Удмуртии выиграл лыжный спринт в Дрездене
Предприниматель из Удмуртии подозревается в мошенничестве на сумму более 5,5 млн рублей
Из-за работ на ТЭЦ-2 в некоторых районах Ижевска батареи могут стать холоднее
+1 повод жить на Берша
Порыв произошел на улице Чугуевского в Ижевске
«Ижсталь» на выезде обыграла «Молот-Прикамье»
Ремонт дома с обрушенной стеной начался в Удмуртии
Более 700 000 жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа
Депутат из Удмуртии стала очевидцем спасения пассажирки на борту самолета
«Легковушку» из Удмуртии раздавила фура с белорусскими номерами
«Он был слаб и не мог говорить»: появились подробности спасения подростка из шахты лифта в Ижевске
Уроженца Северного Кавказа задержали в Ижевске за вымогательство
15 января в Удмуртии время ожидания по номеру «112» увеличится