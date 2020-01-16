Утро в Ижевске: правительство в отставке, отключение отопления и колледж без лицензии

Доброе утро, Ижевск! На календаре 16 января, четверг. В городе сегодня от -1 до -3. Местами снег с дождем. Утром ожидаем сильный ветер до 15 м/с. Местами гололед. Предлагаем вам прочитать короткую сводку новостей одной строкой:

Стало известно время прощания с погибшими в ДТП профессором и преподавателем ИжГТУ

На дорогах Удмуртии может появиться автономное освещение пешеходных переходов

Сколько лифтов заменили в Удмуртии в 2019 году

У жительницы Москвы в Ижевске похитили почти 100 тысяч рублей

Общегородской крестный ход состоится накануне Крещения

В администрации Ижевска назначили нового руководителя управления по физической культуре, спорту и молодежной политике

В Удмуртии участились случаи убийств

А теперь с подробностями:

Правительство России подало в отставку

Фото: Владимир Веленгурин

Премьер-министра России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку. Такое заявление глава российского кабмина сделал после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Из-за ремонта на теплосети в домах по улицам Молодежная и Союзная в Ижевске отключат тепло

Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске в жилых домах в районе Старого аэропорта, по улицам Молодежная и Союзная на день отключат отопление. В этот день специалисты заменят дефектный участок теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Одно из зданий колледжа в Ижевске временно закрыли

Фото: pixabay.com

Один из корпусов АНПОО «Колледж государственной и муниципальной службы» временно закрыт из-за отсутствия лицензии, об этом сообщает прокуратура по Удмуртской Республике.

Надзорным органом установлено, что колледж не имел лицензию на осуществление образовательной деятельности в одном из своих зданий, расположенном по адресу Завьяловский район, с. Октябрьский, 33.

Промерзает стена или заклинило окно: что делать ижевчанам, если в новостройке начались проблемы

Фото: архив

Сразу несколько наших читателей столкнулись с трудностями, когда въезжали в только что купленную квартиру в новостройке. У кого-то спустя время обнаружились проблемы с окнами, у кого-то – с дверью, а кто-то узнал о неправильно утепленной стене. «Комсомолка» выяснила, на что обратить внимание при подписании договора и что мы вправе требовать от застройщика.

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