2020-01-17T10:08:51+03:00
Общество

Утро в Ижевске: крещенские купели, опасные тюбинги и лучший проект реконструкции театра Короленко

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 17 января. Сегодня днем будет облачно, временами ожидается мокрый снег и даже дождь, температура 0...+2°С. К вечеру заметно похолодает. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Глава Ижевска прокомментировал послание президента России Владимира Путина

- Пятилетку за три года: в Ижевске некоторые дети уже перешли из первого класса во второй

- Стало известно, какие пространства благоустроят в Ижевске

- Паралимпиец из Удмуртии завоевал второе золото на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

- На дорогах Удмуртии может появиться автономное освещение пешеходных переходов

- 113 лифтов отремонтировали в 2019 году в Удмуртии

А теперь к главным новостям:

Представительница Удмуртии будет участвовать в подготовке правок в Конституцию

Фото: eurasia-assembly.org

Фото: eurasia-assembly.org

Экс-депутат Госдумы от Удмуртии Светлана Смирнова будет участвовать в подготовке правок в Конституцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Два ребенка в Удмуртии попали под колеса, когда катались на тюбингах

Фото: Сергей Гачёв

Фото: Сергей Гачёв

16 января на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM, 12+) прошла традиционная прямая линия с представителями ГИБДД и Службы благоустройства и дорожного хозяйства. Начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев и главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Фирдаус Харисов рассказали, что из-за опасных горок два ребенка в Удмуртии, катаясь на тюбингах, попали под машины.

Подвели итоги конкурса на реконструкцию театра Короленко в Ижевске

Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Накануне, 15 января, в Ижевске подвели итоги конкурса на лучший проект по реконструкции театра Короленко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Дмитрий Сурнин, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.

Где жителям Ижевска окунуться в прорубь на крещение?

Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

70 купелей для крещенских купаний планируют организовать в Удмуртии, из них две - в Ижевске. Сейчас сотрудники МЧС осматривают участки, где планируют разместить купели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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