Итоги недели в Ижевске: открытие школы №20, сокращение числа депутатов в Гордуме и судебное заседание с экс-главой Удмуртии

Коротко о главном:

- Какие действия родителей при записи ребенка в 1 класс в Удмуртии могут стать поводом для прокурорской проверки.

- Стала известна дата открытия школы №20 в Ижевске.

- Ижевчанка, которая живет в Китае, рассказала, как обстоит ситуация с короновирусом.

- «Дружба» в строю!»: здание бывшего кинотеатра в Ижевске планируют открыть до 10 февраля.

- «Тимур и его команда» по-удмуртски: 10-летний мальчик уже два года помогает 93-летней бабушке.

- Экс-глава Удмуртии заявил на судебном заседании, что не виновен в совершении преступлений.

- Министр транспорта Удмуртии рассказал о возможности сменить концессионера моста через Каму и Буй.

Далее с подробностями:

В Гордуме Ижевска сократили число депутатов

Фото: Диля Ахмадишина

23 января состоялась внеочередная сессия Гордумы. По итогу было решено сократить число депутатов с 42 до 35. Что это значит для жителей, кто и как выбирает народных избранников, разбиралась «Комсомолка».

Ижевчанка получила красный диплом в 76 лет, а итальянец приехал в Удмуртию изучать русский язык

Людмила Меркушева и Гуидо Пачи стали гостями радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107,6 FM, 12+). ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

В январе в России отмечают День студента. В честь праздника, 24 января «Комсомолка» решила поностальгировать – гостями радио «КП» стали бывшие магистранты и бакалавры. В их числе – ижевчанка Людмила Меркушева, которая поступила в вуз в 74 года и – итальянец Гуидо Пачи с красным дипломом УдГУ. Вместе со слушателями они вспомнили студенческие годы и рассказали свои истории.

«Облегчать чужую боль было для него так же естественно, как дышать»: В Ижевске простились с талантливым хирургом Евгением Одиянковым

Евгений Одиянков являлся народным депутатом РСФСР, депутатом Госсовета Удмуртии – доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина в 2000 годуФото: Екатерина АРДАШЕВА

27 января в Ижевске простились с Евгением Одиянковым, известным кардиохирургом и почетным гражданином города. Он скончался 25 января на 68-м году жизни. Гражданская панихида состоялась в Свято-Михайловском соборе. Проводить в последний путь врача, прославившегося золотыми руками и добрым сердцем, люди шли сплошным потоком.

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