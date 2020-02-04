Утро в Ижевске: порыв на улице Смоленской, страховка от коронавируса и ижевчанка, вышедшая замуж за турка

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 4 февраля, вторник. В городе сегодня небольшая облачность, осадки. Днем до +1 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Ответственность за плохую уборку территорий в Ижевске понесут 77 коммунальщиков

Ученья нет: ижевчанин не смог вернуться в Китай на учебу из-за коронавируса

Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии

За январь-ноябрь 2019 года численность населения Удмуртии сократилось почти на 6 тысяч человек

«Всемирный день пельменя» в Ижевске возглавил ТОП-5 зимних гастрономических событий в России

Паралимпиец из Удмуртии выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону

Уроженка Ижевска Алина Загитова выступила на ледовом шоу в Доброграде

Далее с подробностями.

КОММУНАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС

3 февраля в Ижевске произошел очередной коммунальный коллапс – на улице Смоленской, в районе детского сада №286, повредился водопровод. Мы собрали несколько фото с места ЧП.

Фото: Анастасия Захарова

СТРАХОВКА ОТ ВИРУСА

Ижевчане начали оформлять полисы на случай заражения коронавирусом. Об этом «Комсомолке» рассказали в одной из страховых компаний города. Как рассказал страховой агент, за последние несколько дней люди оформили не менее десяти страховок с такой формулировкой, причем пришли целенаправленно.

Фото: pixabay.com

ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ

В июне 2012 года ижевчанка Дарья отправилась в Турцию, чтобы поработать там детским аниматором. В отеле Антальи она встретилась с Серканом Челиком - он с первого взгляда влюбился в зеленоглазую красавицу. Впрочем, и самой Даше сразу понравился длинноволосый татуированный турок. Завязался головокружительный роман.