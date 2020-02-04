2020-02-04T08:38:36+03:00
Общество

Утро в Ижевске: порыв на улице Смоленской, страховка от коронавируса и ижевчанка, вышедшая замуж за турка

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 4 февраля, вторник. В городе сегодня небольшая облачность, осадки. Днем до +1 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Ответственность за плохую уборку территорий в Ижевске понесут 77 коммунальщиков

Ученья нет: ижевчанин не смог вернуться в Китай на учебу из-за коронавируса

Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии

За январь-ноябрь 2019 года численность населения Удмуртии сократилось почти на 6 тысяч человек

«Всемирный день пельменя» в Ижевске возглавил ТОП-5 зимних гастрономических событий в России

Паралимпиец из Удмуртии выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону

Уроженка Ижевска Алина Загитова выступила на ледовом шоу в Доброграде

Далее с подробностями.

КОММУНАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС

3 февраля в Ижевске произошел очередной коммунальный коллапс – на улице Смоленской, в районе детского сада №286, повредился водопровод. Мы собрали несколько фото с места ЧП.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

СТРАХОВКА ОТ ВИРУСА

Ижевчане начали оформлять полисы на случай заражения коронавирусом. Об этом «Комсомолке» рассказали в одной из страховых компаний города. Как рассказал страховой агент, за последние несколько дней люди оформили не менее десяти страховок с такой формулировкой, причем пришли целенаправленно.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ

В июне 2012 года ижевчанка Дарья отправилась в Турцию, чтобы поработать там детским аниматором. В отеле Антальи она встретилась с Серканом Челиком - он с первого взгляда влюбился в зеленоглазую красавицу. Впрочем, и самой Даше сразу понравился длинноволосый татуированный турок. Завязался головокружительный роман.

ФОТО: Личный архив героев публикации

ФОТО: Личный архив героев публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Районные этапы чемпионата по хоккею на валенках прошли в Ижевске
Больше 12 000 жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю
Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске
Компания из Удмуртии отправит 7 млн медицинских масок в Китай
Полсотни самосвалов работали это ночью на дорогах Ижевска
Ответственность за плохую уборку территорий в Ижевске понесут 77 коммунальщиков
Можно ли в Ижевске оформить страховку от коронавируса?
На улице Холмогорова в Ижевске локализовали повреждение водопровода
Двоих мужчин из Удмуртии обвиняют в убийстве
Дорожные службы Ижевска будут работать в режиме «пиковых нагрузок»
Мошенник выманил у жительницы Ижевска более 126 тыс. рублей
Онлайн-обращения клиентов Tele2 растут быстрее звонков
Движение по улице Смоленской в Ижевске перекрыли из-за порыва
Новую хоккейную коробку открыли в Каракулино
Из-за плохой погоды в Сарапуле закрыли движение по сезонному пути
На улице Смоленской в Ижевске произошло повреждение водопровода
Ученья нет: ижевчанин не смог вернуться в Китай на учебу из-за коронавируса
Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии
Завод «Ижсталь» увеличил реализацию высокомаржинальной продукции
Накат, снежные заносы и порывистый ветер: водителям Удмуртии рекомендуется быть внимательнее на дорогах
За январь-ноябрь 2019 года численность населения Удмуртии сократилось почти на 6 тысяч человек
«Всемирный день пельменя» в Ижевске возглавил ТОП-5 зимних гастрономических событий в России
Паралимпиец из Удмуртии выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону
14-летнюю девочку разыскивают в Ижевске
Хоккейная команда из Ижевска выиграла у клуба из Ангарска