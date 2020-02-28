Утро в Ижевске: пенсионерка-блогер в ТОП известных блогеров, продажа «Кораблика» и отмена выступления Димы Билана

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница! 28 февраля. В городе сегодня облачно, небольшой снег. Днем до +3...+5 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Военный обозреватель телеканала «Звезда» рассказал о трагедии в Буденновске 1995 года.

- Поздравляем! Лыжница из Удмуртии заняла третье место на этапе Кубка России.

- В ижевской квартире обнаружили труп 29-летнего мужчины.

- Соседи не всегда бывают доброжелательными. 29-летний ижевчанин может попасть за решетку за избиение соседа.

- Не знаете чем заняться в последний день зимы? У нас есть хорошее, а главное полезное предложение.

- Курсы по подготовке к Тотальному диктанту стартовали в Ижевске. Рассказываем, где можно подтянуть свою грамотность.

- В Ижевске собирают деньги на памятник легендарному хоккеисту Сергею Абрамову. Как помочь.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПРОДАЖА КАФЕ "КОРАБЛИК"

Фото: kamafleetforum.ru

В Ижевске выставили на продажу кафе «Кораблик», которое находится на набережной пруда. Об этом сообщает пресс-служба по УФССП России по Удмуртии (подробнее).

ОТМЕНА КОНЦЕРТА ДИМЫ БИЛАНА ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ИЖЕВСКЕ

Фото: инстаграм Димы Билана

После концерта в Ижевске Дима Билан отменил выступление в Кирове. Он записал видео для своих подписчиков в «Инстаграм».

- Я сейчас нахожусь в Ижевске. Сегодня был невероятно крутой концерт, аншлаговый. Завтра планировался Киров, но все мы люди и всем свойственно болеть, не хотел бы вдаваться в подробности (продолжение).

ПЕНСИОНЕРКА-БЛОГЕР В ТОПе

Фото: инстаграм Валентины

Пенсионерка-блогер Валентина Семак из Ижевска попала в рейтинг лучших блогеров преклонного возраста. Об этом «Комсомолке» рассказала сама Валентина Николаевна.