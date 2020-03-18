2020-03-18T07:54:45+03:00
Общество

Утро в Ижевске: раскрытие «кладбищенского дела», профилактика коронавируса и задержание «федерального» преступника

«Комсомолка» подготовила традиционный утренний обзор
Анастасия Волкова
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Доброе утро, Ижевск! ФОТО: АрхивДоброе утро, Ижевск! ФОТО: Архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 18 марта, среда. Сегодня в городе будет пасмурно, днем столбик термометра поднимется до +4 градусов. Желаем бодрости духа и хорошего настроения! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Управляющим и смотрителям кладбищ Ижевска вынесли приговор за получение взятки

Отмена мероприятий и доппрофилактика: как бушующий коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии (17 марта)

«Кладбищенское дело»: бывшего чиновника из Ижевска накажут за получение взятки

Взрывные работы начали проводить на реках в Удмуртии

Водитель «Газели» в Удмуртии насмерть сбил пешехода

На улице Максима Горького в Ижевске запретят остановку

Тепловизоры и дополнительная дезинфекция: в аэропорту Ижевска усилены меры безопасности для профилактики коронавируса

Федеральный розыск: напавшего на «тещу» жителя Приморья задержали в Ижевске

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Песни нашей Победы

В Ижевске стартовал 11-й сезон проекта «Песни нашей Победы». ФОТО: Архив

В Ижевске стартовал 11-й сезон проекта «Песни нашей Победы». ФОТО: Архив

В Ижевске стартовал 11-й сезон проекта «Песни нашей Победы», который призван сохранить память о Великой Отечественной войне и ее героях. Ижевчане могут принять в нем участие, записав видео с коллегами или исполнив песню военных лет.

Пандемия коронавируса

Нужно ли бояться вируса, как защитить себя от болезни? ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

Нужно ли бояться вируса, как защитить себя от болезни? ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

Вот уже несколько недель мир в буквальном смысле лихорадит - ситуация с коронавирусом становится все печальнее. Нужно ли бояться вируса, как защитить себя от болезни и какие меры предпринимаются, чтобы не допустить распространения заразы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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