Утро в Ижевске: отмена репетиций Парада Победы, возможное закрытие кальянных и закулисье метеостанции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 марта, вторник. В городе сегодня небольшая облачность, осадки. Днем до +2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Ижевчанин фиктивно поставил на учет семерых иностранцев

«Ссылаться на коронавирус у нас табу!»: глава Ижевска сообщил, что работы по благоустройству не откладываются

«В этом году будем делать и пластиковую, и обычную разметку»: глава Ижевска рассказал о планах на весну

Юный танцор из Удмуртии стал полуфиналистом танцевального фестиваля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время карантина тренируется дома

Плохие тротуары и маленькие парковки: глава Ижевска прогулялся по Ленинскому району

Удмуртский государственный университет с 23 марта полностью переходит на дистанционное обучение

Далее с подробностями.

ОТМЕНИЛИ

В Ижевске из-за коронавируса отменили еженедельные репетиции Парада Победы. Решение было принято в связи с мерами профилактики новой короновирусной инфекции, которые предусматривают ограничение по числу участников массовых мероприятий.

Фото: Сергей Грачев

МОГУТ ЗАКРЫТЬ

В Удмуртии могут закрыть кальянные на период действия режима повышенной готовности. Такая инициатива прозвучала от министра промышленности республики Виктора Лашкарева во время сбора оперативного штаба 23 марта. В течение следующей недели министерство попросит внести дополнение в распоряжение главы Удмуртии о введении режима повышенной готовности.

Фото: pixabay.com

ЗАКУЛИСЬЕ

23 марта отмечался Всемирный день метеорологии. В преддверии праздника «Комсомолка» побывала на главной метеостанции Удмуртии и узнала, кто и как следит за погодой.

Фото: Амир Закиров

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