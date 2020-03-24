Утро в Ижевске: отмена репетиций Парада Победы, возможное закрытие кальянных и закулисье метеостанции
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 марта, вторник. В городе сегодня небольшая облачность, осадки. Днем до +2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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Далее с подробностями.
ОТМЕНИЛИ
В Ижевске из-за коронавируса отменили еженедельные репетиции Парада Победы. Решение было принято в связи с мерами профилактики новой короновирусной инфекции, которые предусматривают ограничение по числу участников массовых мероприятий.
Фото: Сергей Грачев
МОГУТ ЗАКРЫТЬ
В Удмуртии могут закрыть кальянные на период действия режима повышенной готовности. Такая инициатива прозвучала от министра промышленности республики Виктора Лашкарева во время сбора оперативного штаба 23 марта. В течение следующей недели министерство попросит внести дополнение в распоряжение главы Удмуртии о введении режима повышенной готовности.
Фото: pixabay.com
ЗАКУЛИСЬЕ
23 марта отмечался Всемирный день метеорологии. В преддверии праздника «Комсомолка» побывала на главной метеостанции Удмуртии и узнала, кто и как следит за погодой.
Фото: Амир Закиров
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ИСТОЧНИК KP.RU
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