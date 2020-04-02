Утро в Ижевске: Компенсация за коронавирус, ляпы главы Удмуртии и село Балдейка

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 2 апреля. Погода за окном не очень весенняя: по данным регионального гидрометцентра, в городе ожидается от -3…+3 градусов. На рабочий или выходной день вы настраиваетесь, важно знать все последние события. Предлагаем почитать новости одной строкой:

- «Сиди дома!»: певец из Удмуртии сочинил песню про самоизоляцию и коронавирус

- Что и как будет работать в Ижевске во время режима самоизоляции

- Жителя Удмуртии нашли мертвым в Татарстане

- Штрафы за нарушение режима самоизоляции и специальные пропуска: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 1 апреля

- 21-летнего жителя Удмуртии осудят за уклонение от призыва в армию

- За прошедшие сутки полиция выявила 55 фактов нарушения распоряжения правительства России

- Под наблюдением из-за коронавируса в Удмуртии находятся 1406 человек

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СЕЛО БАЛДЕЙКА

Фото: pixabay.com

Село Балдейка в Удмуртии на втором месте в рейтинге самых веселых названий населенных пунктов России. Об этом сообщает портал ТурСтат. (Подробнее)

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС?

Фото: Архив редакции

«Комсомолка» узнала про дополнительные выплаты безработным в Ижевске в 2020 году на фоне коронавируса. В Государственной службе занятости населения Удмуртии сообщили, что никакие дополнительные компенсации для безработных в Удмуртии не предусмотрены, пока такого распоряжения не поступало. (Подробнее)

ЛЯПЫ ГЛАВЫ УДМУРТИИ

Фото: скриншот видео

Глава Удмуртии Александр Бречалов в честь Дня смеха опубликовал видеонарезку ляпов из трансляций. Видео можно посмотреть вот здесь