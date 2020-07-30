Утро в Ижевске: спасенный мужчина, «умные» счетчики и переполненный Сочи

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 июля, четверг. В городе сегодня переменная облачность, днем +27...+29 градусов, возможны кратковременные дожди, грозы. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Ижевчанина осудили за то, что он разбавлял бензин, которым заправляли машины МВД.

- С 30 июля еще несколько домов в Ижевске останутся без горячей воды.

- 78-летний житель Удмуртии подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сына.

- «Сейчас реализуется проект по безопасности дошкольников»: глава Ижевска рассказал, сколько фонарей установили на территории детских садов.

- Пресс-служба администрации Ижевска назвала даты, когда в столице Удмуртии появятся площадки для выгула собак.

- Доследственная проверка проводится в Удмуртии по факту обнаружения тела мужчины в реке.

- Более 50 школьников в Удмуртии сдали ЕГЭ на 100 баллов.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СОЧИ РЕЗИНОВЫЙ?

Фото: vk.com/sevenmile

В соцсетях то и дело появляются фотографии с сочинских пляжей, на которых буквально негде ступить. «Сочи скоро треснет», «Случился бум продаж авиабилетов в Сочи» - интернет пестрит громкими заголовками. «Комсомолка» пообщалась с ижевчанами, которые отправились отдыхать на российские курорты, и выяснила, как на самом деле обстоят там дела.

СПАСЕННЫЙ МУЖЧИНА

Фото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии

В Глазове (Удмуртия) на реке Чепца 29 июля добровольцы спасли 59-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в республике.

Мужчина купался, доплыл до противоположного берега, где ему стало плохо. Его начало сносить течением в кусты, за границы пляжа (Подробнее).

«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ

Фото: Анастасия Захарова

С 1 июля 2020 года всех жителей многоквартирных домов освободили от обязанности устанавливать, заменять и проверять счетчики на электричество. Теперь этим будет заниматься «Энергосбыт Плюс». Потребителям при этом будут ставить «умные» приборы, которые сами будут передавать показания раз в месяц. «Комсомолка» разбиралась, как будет работать новая система.

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