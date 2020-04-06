Утро в Ижевске: новый случай коронавируса, начало сезона клещей и штраф за нарушение самоизоляции

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 6 апреля. Сегодня днем будет преимущественно ясная погода, но кое-где возможны небольшой дождь или даже мокрый снег. Температура воздуха +4...+6 °С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Жителей Сарапула попросили не покидать город

- Жена больного коронавирусом ижевчанина попала в больницу с пневмонией

- Выпивший таксист столкнулся с автобусом в Ижевске

- Солист балета из Ижевска снял шуточное видео репетиции с собакой

- 30 марта стало самым теплым днем месяца в Удмуртии

- Продуктовые наборы для школьников из многодетных семей выдадут в Удмуртии

А теперь к главным новостям:

В Удмуртии подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом

В Удмуртии лабораторно подтвердился еще один случай коронавирусной инфекции. Это один из пассажиров лайнера Costa Magica. 35-летний мужчина вместе с семьей приехал в Ижевск 17 марта, после чего они самоизолировались дома. Когда самочувствие ухудшилось - сразу вызвали скорую.

Фото: Сергей Грачёв

Глава Ижевска напомнил любителям шашлыков о клещах

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев напомнил горожанам о том, что городские парки еще не обрабатывались от клещей и грызунов. Обращение он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Фото: pixabay.com

Как ижевчанам правильно оформить больничный на карантине

Недавно в редакцию обратился ижевчанин, прибывший из-за границы. Он рассказал, что вызвал врача, сдал анализы на коронавирус и оформил электронный больничный. Однако спустя положенное время оплату так и не получил.

Фото: Архив КП

Ижевчанин получил штраф за нарушение режима самоизоляции

Жителя Ижевска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 3 апреля он находился в общественном месте. Октябрьский суд города постановил назначить мужчине административный штраф в одну тысячу рублей.

Фото: Амир Закиров

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