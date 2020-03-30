2020-03-30T10:05:01+03:00
Общество

Утро в Ижевске: закрытие зоопарка, погибшая женщина и 11 штрафников на самоизоляции

«Комсомолка» собрала традиционный утренний обзор
Людмила Куликова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 30 марта, а за окном – весна. С каждым днем ее приближение чувствуется все сильнее и сильнее. То животные выйдут из зимней спячки, то растения распустятся… Для кого-то сегодня начало рабочей недели, для кого-то выходной. Перед началом рабочего дня (или не очень) полезно взбодриться и прочитать новости одной строкой:

- Мужчину в черном плаще разыскивают в Ижевске

- «Родниковый край»: в Ижевске высмеяли фонтанирующий канализационный люк

- Глава Удмуртии рассказал о мерах поддержки предпринимателей

- «Приостановить работу ярмарок и рынков»: глава Удмуртии внес изменения в распоряжение по снижению риска распространения коронавируса

- Фото: ижевчане заметили на пруду лебедей

- Теперь официально: глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха

- Ижевчанина осудят за ложное сообщение о минировании одного из торговых центров

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ЗАКРЫТИЕ ЗООПАРКА

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Зоопарк Удмуртии приостановил работу на срок с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

ПОГИБШАЯ ЖЕНЩИНА

Фото: очевидец

Фото: очевидец

В Ижевске из окна выпала женщина. Судя по кадрам, снятым очевидцами, она погибла. О трагедии сообщили в группе «ИГГС» «ВКонтакте».

11 ШТРАФНИКОВ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Фото: Управление Роспотребнадзора по Удмуртии

Фото: Управление Роспотребнадзора по Удмуртии

В Удмуртии сотрудники управления Роспотребнадзора совместно с полицейскими проводят рейды в целях проверки соблюдения режима самоизоляции местных жителей, приехавших из-за рубежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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