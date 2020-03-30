Утро в Ижевске: закрытие зоопарка, погибшая женщина и 11 штрафников на самоизоляции
Доброе утро, Ижевск! На календаре 30 марта, а за окном – весна. С каждым днем ее приближение чувствуется все сильнее и сильнее. То животные выйдут из зимней спячки, то растения распустятся… Для кого-то сегодня начало рабочей недели, для кого-то выходной. Перед началом рабочего дня (или не очень) полезно взбодриться и прочитать новости одной строкой:
- Мужчину в черном плаще разыскивают в Ижевске
- «Родниковый край»: в Ижевске высмеяли фонтанирующий канализационный люк
- Глава Удмуртии рассказал о мерах поддержки предпринимателей
- «Приостановить работу ярмарок и рынков»: глава Удмуртии внес изменения в распоряжение по снижению риска распространения коронавируса
- Фото: ижевчане заметили на пруду лебедей
- Теперь официально: глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха
- Ижевчанина осудят за ложное сообщение о минировании одного из торговых центров
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ЗАКРЫТИЕ ЗООПАРКА
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
Зоопарк Удмуртии приостановил работу на срок с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
ПОГИБШАЯ ЖЕНЩИНА
Фото: очевидец
В Ижевске из окна выпала женщина. Судя по кадрам, снятым очевидцами, она погибла. О трагедии сообщили в группе «ИГГС» «ВКонтакте».
11 ШТРАФНИКОВ НА САМОИЗОЛЯЦИИ
Фото: Управление Роспотребнадзора по Удмуртии
В Удмуртии сотрудники управления Роспотребнадзора совместно с полицейскими проводят рейды в целях проверки соблюдения режима самоизоляции местных жителей, приехавших из-за рубежа.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»