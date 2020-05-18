2020-05-18T07:21:25+03:00
Общество

Утро в Ижевске: смерть бывшего сенатора от Удмуртии, погода на неделю и задержание начальника противопожарной службы за взятку

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 мая, понедельник. Сегодня днем +16...+18 градусов, небольшие дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Одна из «управляек» в Удмуртии заплатит штраф за падение наледи на девушку с ребенком.

- 19 новых случаев и смерть политика от инфекции: новости коронавируса в Удмуртии за 16-17 мая.

- Противопожарные рейды проводятся в Удмуртии.

- Сотрудники ижевского зоопарка поблагодарили неравнодушных горожан за продукты.

- Ночь музеев по-новому: где ижевчане могут увидеть фаер шоу и как принять участие в экскурсии-расследовании.

- Клещи продолжают атаковать жителей Ижевска и республики. В особой зоне риска - гуляющие по лесам и паркам, а также дачники.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Смерть бывшего члена Совета федерации от Удмуртии от коронавируса

Фото: whoiswhopersona.info

Фото: whoiswhopersona.info

Ушел из жизни Виктор Шудегов, бывший член Совета федерации и Госдумы РФ от Удмуртии, возглавлявший ранее удмуртское отделение партии «Справедливая Россия». Об этом сообщил пресс-секретарь регионального отделения партии Денис Модзелевский (подробнее).

Задержание за взятку

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Руководителя ГУ УР «Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики» Николая Климохина обвиняют в получении взятки с вымогательством за общее покровительство по службе (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд сегодня, 16 мая, рассмотрел ходатайство следственных органов и постановил – заключить под стражу (подробнее).

Погода на неделю

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Последние дни ижевская погода совсем не радует жителей. То дождливо, то холодно. Редкое солнце, пробивающееся сквозь тучи быстро исчезает, а густые облака не дают ему показаться вновь. Но есть ли надежда на следующую неделю? Узнаем в традиционном обзоре от «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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