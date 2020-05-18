Утро в Ижевске: смерть бывшего сенатора от Удмуртии, погода на неделю и задержание начальника противопожарной службы за взятку
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 мая, понедельник. Сегодня днем +16...+18 градусов, небольшие дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Одна из «управляек» в Удмуртии заплатит штраф за падение наледи на девушку с ребенком.
- 19 новых случаев и смерть политика от инфекции: новости коронавируса в Удмуртии за 16-17 мая.
- Противопожарные рейды проводятся в Удмуртии.
- Сотрудники ижевского зоопарка поблагодарили неравнодушных горожан за продукты.
- Ночь музеев по-новому: где ижевчане могут увидеть фаер шоу и как принять участие в экскурсии-расследовании.
- Клещи продолжают атаковать жителей Ижевска и республики. В особой зоне риска - гуляющие по лесам и паркам, а также дачники.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Смерть бывшего члена Совета федерации от Удмуртии от коронавируса
Фото: whoiswhopersona.info
Ушел из жизни Виктор Шудегов, бывший член Совета федерации и Госдумы РФ от Удмуртии, возглавлявший ранее удмуртское отделение партии «Справедливая Россия». Об этом сообщил пресс-секретарь регионального отделения партии Денис Модзелевский (подробнее).
Задержание за взятку
Фото: Сергей Грачев
Руководителя ГУ УР «Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики» Николая Климохина обвиняют в получении взятки с вымогательством за общее покровительство по службе (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд сегодня, 16 мая, рассмотрел ходатайство следственных органов и постановил – заключить под стражу (подробнее).
Погода на неделю
Фото: pixabay.com
Последние дни ижевская погода совсем не радует жителей. То дождливо, то холодно. Редкое солнце, пробивающееся сквозь тучи быстро исчезает, а густые облака не дают ему показаться вновь. Но есть ли надежда на следующую неделю? Узнаем в традиционном обзоре от «Комсомолки».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »