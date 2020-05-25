Утро в Ижевске: отмена общественного транспорта в одном из городов Удмуртии, наказание за убийство младенца и погода на неделю
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 мая, понедельник. Сегодня днем +16...+18 градусов, небольшие дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- Жители Удмуртии, застрявшие на Гоа, прилетели в Уфу.
- На территории нескольких школ в Удмуртии появятся современные стадионы. Рассказываем, когда планируют закончить строительство.
- Политики Ижевска во флешмобе «Какой ты диван». Еще больше коллажей на сайте.
- Почему в Можге ввели жесткие ограничения?
- Неужели? Около 600 жителей Удмуртии получат новое жилье вместо ветхого.
- Какой штраф грозит школьнице за ложное сообщение о взрыве?
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
Фото: Амир Закиров
Наступает последняя неделя весны, еще немного и лето! «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на ближайшие дни.
НАКАЗАНИЕ ЗА УБИЙСТВО НОВОРОЖДЕННОГО
Фото: pixabay.com
В Удмуртии суд вынес приговор местной жительнице, которая убила новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
ОТМЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Фото: Михаил Трофимов
В Можге (Удмуртия) из-за угрозы распространения коронавируса несколько дней не будет ходить общественный транспорт. Об этом сообщил глава города Михаил Трофимов в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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