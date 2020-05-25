2020-05-25T07:36:38+03:00
Общество

Утро в Ижевске: отмена общественного транспорта в одном из городов Удмуртии, наказание за убийство младенца и погода на неделю

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 мая, понедельник. Сегодня днем +16...+18 градусов, небольшие дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Жители Удмуртии, застрявшие на Гоа, прилетели в Уфу.

- На территории нескольких школ в Удмуртии появятся современные стадионы. Рассказываем, когда планируют закончить строительство.

- Политики Ижевска во флешмобе «Какой ты диван». Еще больше коллажей на сайте.

- Почему в Можге ввели жесткие ограничения?

- Неужели? Около 600 жителей Удмуртии получат новое жилье вместо ветхого.

- Какой штраф грозит школьнице за ложное сообщение о взрыве?

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Наступает последняя неделя весны, еще немного и лето! «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на ближайшие дни.

НАКАЗАНИЕ ЗА УБИЙСТВО НОВОРОЖДЕННОГО

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Удмуртии суд вынес приговор местной жительнице, которая убила новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ОТМЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Фото: Михаил Трофимов

Фото: Михаил Трофимов

В Можге (Удмуртия) из-за угрозы распространения коронавируса несколько дней не будет ходить общественный транспорт. Об этом сообщил глава города Михаил Трофимов в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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