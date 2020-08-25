Утро в Ижевске: сгоревший дом, ижевчанин миллионер и плохое самочувствие экс-главы Удмуртии

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 августа, вторник. В городе сегодня переменная облачность, днем +20...+22 градуса, местами дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «Филиал поликлиники могут открыть в здании 300-го производства в Ижевске».

- Специалисты назвали самые дешевые направления для отдыха в сентябре в России.

- Из-за водителя без прав управления в ДТП пострадали 3 человека, в том числе подросток.

- Ижевчанин привез в пункт приема металла взрывчатые вещества.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- «Лежал под капельницами и еле дышал»: неравнодушные жители Ижевска борются за жизнь брошенного пса.

- На одного миллионера в Ижевске стало больше. Мужчина выиграл более 1 млн рублей.

- Что такого сделали трое подростков, что их могут лишить свободы аж на 6 лет!

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ДЕЛО ЭКС-ГЛАВЫ

Фото: Ульяна Колмогорова

24 августа в Удмуртии состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего главы региона Александра Соловьева. Однако было принято решение перенести прения.

- Соловьеву и его адвокату стало плохо, заболела голова, - передает журналист «Комсомолки» из зала суда.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ

Фото: предоставлено героями публикаций

Лишь обугленные стены: в Удмуртии две семьи лишились жилья из-за пожара.

ВЫИГРАЛ МИЛЛИОН

Фото: Ульяна Колмогороова

Житель Ижевска стал миллионером, выиграв почти 1,5 млн рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба государственных лотерей.

Розыгрыш проходил в пятницу, 21 августа, ижевчанин выиграл 1 464 520 рублей.

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