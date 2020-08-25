Утро в Ижевске: сгоревший дом, ижевчанин миллионер и плохое самочувствие экс-главы Удмуртии

Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 августа, вторник. В городе сегодня переменная облачность, днем +20...+22 градуса, местами дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «Филиал поликлиники могут открыть в здании 300-го производства в Ижевске».
- Специалисты назвали самые дешевые направления для отдыха в сентябре в России.
- Из-за водителя без прав управления в ДТП пострадали 3 человека, в том числе подросток.
- Ижевчанин привез в пункт приема металла взрывчатые вещества.
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- «Лежал под капельницами и еле дышал»: неравнодушные жители Ижевска борются за жизнь брошенного пса.
- На одного миллионера в Ижевске стало больше. Мужчина выиграл более 1 млн рублей.
- Что такого сделали трое подростков, что их могут лишить свободы аж на 6 лет!
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ДЕЛО ЭКС-ГЛАВЫ
Фото: Ульяна Колмогорова
24 августа в Удмуртии состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего главы региона Александра Соловьева. Однако было принято решение перенести прения.
- Соловьеву и его адвокату стало плохо, заболела голова, - передает журналист «Комсомолки» из зала суда.
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ
Фото: предоставлено героями публикаций
Лишь обугленные стены: в Удмуртии две семьи лишились жилья из-за пожара.
ВЫИГРАЛ МИЛЛИОН
Фото: Ульяна Колмогороова
Житель Ижевска стал миллионером, выиграв почти 1,5 млн рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба государственных лотерей.
Розыгрыш проходил в пятницу, 21 августа, ижевчанин выиграл 1 464 520 рублей.
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