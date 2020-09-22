Утро в Ижевске: санитарные нарушения в больнице, уникальная птица и голосование за лучшего врача

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Вторник, 22 сентября. Пока вы лениво собираетесь на работу, готовите кофе и вспоминаете, где лежит зонт, кстати, обещают дождь и до +13, мы расскажем коротко о новостях за вчерашний день:

- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 21 сентября: 85 новых случаев заражения и 38 человек в тяжелом состоянии.

- Статный. Улыбчивый. Да к тому же управляющий. Турок Гекхан Каракуш был просто мечтой. Но только не для ижевчанки Анастасии, которая уже второй сезон работала гидом в Турции. Она знала повадки местных мужчин и не обращала на Гекхана никакого внимания – наоборот, избегала его настойчивости. Как получилось, что девушка вышла замуж за турка - в нашем материале.

- Фото: в Ижевске молодые художники расписали городские объекты.

- Спортсмены из Удмуртии на чемпионате России по велоспорту среди лиц с ПОДА завоевали серебряные медали.

- Двое жителей Башкирии подозреваются в краже золотых украшений из ломбарда в Удмуртии.

- 5-летний ребенок пострадал в результате ДТП на трассе Удмуртии.

- Личный прием жителей Удмуртии проведет заместитель генпрокурора России.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

САНИТАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ГОРБОЛЬНИЦЕ №6

Фото: Архив

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии провело административное расследование по поступившей жалобе на санитарные нарушения в горбольнице №6 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Так, в ходе проверок было установлено, что компанией, которая организовывала питание в больнице, были допущены грубые санитарные нарушения. Например, при дезинфекции помещений, а также персонал работал без медкнижек.

УНИКАЛЬНАЯ ПТИЦА

Фото: Константин Селиверстов

В небе над Глазовским районом (Удмуртия) заметили редкую краснокнижную птицу - степного луня. Фотодоказательства опубликовали в группе «Бёрдинг в Удмуртии».

- Эксперты на iNaturalist пишут, что степной лунь. 18 сентября, Глазовский район, - отметил фотограф Константин Селиверстов.

Как сообщил эксперт «Комсомолке», на фото самка степного луня.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШЕГО ВРАЧА

Фото: Сергей Грачев

21 сентября, стартовало голосование за лучших врачей и лучшие медучреждения республики. Напомним, выбрать самых достойных докторов, а также клиники в разных номинациях можно в рамках проекта «Лучшая клиника – 2020», информационным партнером которого выступает «Комсомолка».