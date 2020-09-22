Утро в Ижевске: санитарные нарушения в больнице, уникальная птица и голосование за лучшего врача

Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Вторник, 22 сентября. Пока вы лениво собираетесь на работу, готовите кофе и вспоминаете, где лежит зонт, кстати, обещают дождь и до +13, мы расскажем коротко о новостях за вчерашний день:
- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 21 сентября: 85 новых случаев заражения и 38 человек в тяжелом состоянии.
- Статный. Улыбчивый. Да к тому же управляющий. Турок Гекхан Каракуш был просто мечтой. Но только не для ижевчанки Анастасии, которая уже второй сезон работала гидом в Турции. Она знала повадки местных мужчин и не обращала на Гекхана никакого внимания – наоборот, избегала его настойчивости. Как получилось, что девушка вышла замуж за турка - в нашем материале.
- Фото: в Ижевске молодые художники расписали городские объекты.
- Спортсмены из Удмуртии на чемпионате России по велоспорту среди лиц с ПОДА завоевали серебряные медали.
- Двое жителей Башкирии подозреваются в краже золотых украшений из ломбарда в Удмуртии.
- 5-летний ребенок пострадал в результате ДТП на трассе Удмуртии.
- Личный прием жителей Удмуртии проведет заместитель генпрокурора России.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
САНИТАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ В ГОРБОЛЬНИЦЕ №6
Фото: Архив
Управление Роспотребнадзора по Удмуртии провело административное расследование по поступившей жалобе на санитарные нарушения в горбольнице №6 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Так, в ходе проверок было установлено, что компанией, которая организовывала питание в больнице, были допущены грубые санитарные нарушения. Например, при дезинфекции помещений, а также персонал работал без медкнижек.
УНИКАЛЬНАЯ ПТИЦА
Фото: Константин Селиверстов
В небе над Глазовским районом (Удмуртия) заметили редкую краснокнижную птицу - степного луня. Фотодоказательства опубликовали в группе «Бёрдинг в Удмуртии».
- Эксперты на iNaturalist пишут, что степной лунь. 18 сентября, Глазовский район, - отметил фотограф Константин Селиверстов.
Как сообщил эксперт «Комсомолке», на фото самка степного луня.
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШЕГО ВРАЧА
Фото: Сергей Грачев
21 сентября, стартовало голосование за лучших врачей и лучшие медучреждения республики. Напомним, выбрать самых достойных докторов, а также клиники в разных номинациях можно в рамках проекта «Лучшая клиника – 2020», информационным партнером которого выступает «Комсомолка».