Утро в Ижевске: отключение горячей воды, труп в городском пруду и путешествие в Шарканский район

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 11 августа, вторник. В городе сегодня переменная облачность, днем +20...+22 градуса, без осадков. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Специалисты составили топ-5 опасных для здоровья сфер деятельности в России.

- Численность населения Удмуртии продолжает сокращаться.

- Ижевчанин решил заработать на ставках, но лишился более 400 тысяч рублей.

- Новый спасательный пост ОСВОД открыли в Удмуртии.

- Жительницу Удмуртии накажут за угрозы убийством судебному приставу.

- Дорожники приступили к ремонту последнего участка в 2020 году в Ижевске.

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3 ПРИЧИНЫ ПОЕХАТЬ В ШАРКАНСКИЙ РАЙОН

Фото: Алена Селезнева

Этой весной жители Удмуртии выбрали 100 лучших достопримечательностей республики. Все они попали на интерактивную карту проекта даур.рф. «Комсомолка» решила посетить некоторые из них. Сегодня мы расскажем вам, что интересного можно увидеть в Шарканском районе.

ТРУП В ИЖЕВСКОМ ПРУДУ

Фото: ПСС по Ижевску

В Ижевске проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины напротив ТЭЦ-1. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Фото: Эдуард Карипов

Горячую воду отключат в микрорайонах Соцгорода в Ижевске на 5 дней (Подробнее).