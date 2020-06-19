Утро в Ижевске: коронавирус министра здравоохранения, трагедия на Вятке и смертельный пожар

Доброе утро, Ижевск! На календаре долгожданная пятница, 19 июня. Сегодня в городе ожидается солнечная погода, днем температура воздуха поднимется до +22 градусов. Желаем отличного настроения и скорейшего завершения рабочей недели! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Четверо жителей Удмуртии погибло при пожаре

Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом

На реке Вятка утонула 17-летняя школьница из Удмуртии

Юный ижевчанин шьет подушки-«обнимушки» для онкобольных детей

Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода

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362 участника и финал в прямом эфире

ФОТО: Федерация шахмат Удмуртии

В этом году традиционный Кубок Корпорации «Центр» по шахматам среди детей от 5 до 16 лет прошел в новом для него формате – онлайн. В первом раунде в виртуальном пространстве собрались 362 юных спортсмена со всей России – Москвы, Брянской, Нижегородской и Ульяновской областей, Пермского и Алтайского края, Башкортостана, Татарстана, и, конечно, Удмуртии – всего из 34 региона! Рассказываем, с какими трудностями столкнулись организаторы, понравился ли онлайн-формат участникам и кто стал чемпионом первого интернет-турнира на призы Корпорации «Центр».

Ремонт улиц – под контролем

ФОТО: Анастасия ЗАХАРОВА

В Ижевске завершается ремонт улиц Оружейника Драгунова и Кузебая Герда по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Работы идут с опережением заявленных сроков. Уже на следующей неделе оба объекты планируют сдать. Ход ремонта 17 июня оценили региональные и городские власти, а также представители общественной организации «Благо» и Всероссийского общества инвалидов (подробнее).

«Двое насиловали, один стоял и смотрел»

ФОТО: raymondknightphd.com

19 лет назад в лесу у Восточного поселка в Ижевске нашли тело задушенной 14-летней девочки со следами насилия. Следователь по особо важным делам следственного комитета по Удмуртии СО по Индустриальному району города Александр Алексеев рассказал «Комсомолке» эксклюзивные подробности уголовного дела.

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 18 июня 2020 года

ФОТО: Pixabay

18 июня стало известно, что министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом. Узнали, как протекает болезнь у Георгия Олеговича (подробнее). Что еще произошло за день?