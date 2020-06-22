Утро в Ижевске: повышение цен на бензин, взрыв газовых баллонов и спасение на пруду
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 22 июня. Сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха +16...+18°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- В Ижевске ищут пропавшего несколько дней назад мужчину
- Более 100 г героина нашли полицейские у жителя Глазова
- В Кезу начали строить очистные сооружения
- Руководителя ДП «Ижевское» отправили под домашний арест
- Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменилось
- Более 10 тысяч человек в Удмуртии пострадали от укусов клещей
А теперь к главным новостям:
Рост цен на бензин
За прошедшую неделю в Ижевске выросли цены на бензин. Как сообщает Удмуртстат, рост составил от 13 до 20 копеек за каждый литр.
Фото: pixabay.com
Пожар со взрывом
Три газовых баллона взорвались в двухэтажном деревянном доме Ижевска во время пожара. Инцидент произошел на ул. 15-я, в доме №68, в 5:30 утра.
Фото: vk.com
Спасение утопающего
20 июня около 06:00 в поисково-спасательную службу Ижевска поступило сообщение: на пруду тонут двое молодых людей. Девушка и парень находились в воде в районе монумента «Навеки с Россией».
ФОТО: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска
ДТП за неделю
Уходящая неделя запомнится жителям Удмуртии несколькими страшными ДТП. «Комсомолка» расскажет, где и когда произошли трагедии.
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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