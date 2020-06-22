Утро в Ижевске: повышение цен на бензин, взрыв газовых баллонов и спасение на пруду

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 22 июня. Сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха +16...+18°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Ижевске ищут пропавшего несколько дней назад мужчину

- Более 100 г героина нашли полицейские у жителя Глазова

- В Кезу начали строить очистные сооружения

- Руководителя ДП «Ижевское» отправили под домашний арест

- Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменилось

- Более 10 тысяч человек в Удмуртии пострадали от укусов клещей

А теперь к главным новостям:

Рост цен на бензин

За прошедшую неделю в Ижевске выросли цены на бензин. Как сообщает Удмуртстат, рост составил от 13 до 20 копеек за каждый литр.

Фото: pixabay.com

Пожар со взрывом

Три газовых баллона взорвались в двухэтажном деревянном доме Ижевска во время пожара. Инцидент произошел на ул. 15-я, в доме №68, в 5:30 утра.

Фото: vk.com

Спасение утопающего

20 июня около 06:00 в поисково-спасательную службу Ижевска поступило сообщение: на пруду тонут двое молодых людей. Девушка и парень находились в воде в районе монумента «Навеки с Россией».

ФОТО: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

ДТП за неделю

Уходящая неделя запомнится жителям Удмуртии несколькими страшными ДТП. «Комсомолка» расскажет, где и когда произошли трагедии.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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