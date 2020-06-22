2020-06-22T08:01:39+03:00
Общество

Утро в Ижевске: повышение цен на бензин, взрыв газовых баллонов и спасение на пруду

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 22 июня. Сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха +16...+18°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Ижевске ищут пропавшего несколько дней назад мужчину

- Более 100 г героина нашли полицейские у жителя Глазова

- В Кезу начали строить очистные сооружения

- Руководителя ДП «Ижевское» отправили под домашний арест

- Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменилось

- Более 10 тысяч человек в Удмуртии пострадали от укусов клещей

А теперь к главным новостям:

Рост цен на бензин

За прошедшую неделю в Ижевске выросли цены на бензин. Как сообщает Удмуртстат, рост составил от 13 до 20 копеек за каждый литр.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пожар со взрывом

Три газовых баллона взорвались в двухэтажном деревянном доме Ижевска во время пожара. Инцидент произошел на ул. 15-я, в доме №68, в 5:30 утра.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Спасение утопающего

20 июня около 06:00 в поисково-спасательную службу Ижевска поступило сообщение: на пруду тонут двое молодых людей. Девушка и парень находились в воде в районе монумента «Навеки с Россией».

ФОТО: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

ФОТО: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

ДТП за неделю

Уходящая неделя запомнится жителям Удмуртии несколькими страшными ДТП. «Комсомолка» расскажет, где и когда произошли трагедии.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я маме дровами хотел помочь, а меня уже три года судят!»: шахтера отправили в СИЗО за девять спиленных осин
Ошибка лесника стоила сибиряку Александру Войтову трех лет борьбы с системой. Он вынужден доказывать, что он не черный лесоруб и не особо опасный преступник
Новости 24
Жителя Удмуртии обвиняют в сексуальном насилии несовершеннолетних девочек
Абоненты Tele2 получат скидку на услуги «Ростелекома»
Ижевчанка похитила почти 100 тысяч рублей с банковской карты отца
Рыбаки, поссорившись, оставили товарища одного на острове в Удмуртии
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 22 июня: один человек скончался и 18 новых случаев заражения
Житель Удмуртии пытался продать радиоактивные приборы
Памятник железнодорожникам-ветеранам появится в Ижевске
Только пять из 15 загородных лагерей Удмуртии соответствуют нормам
Торги на реконструкцию нижней части Центральной площади Ижевска не состоялись
В Ижевске ищут пропавшего несколько дней назад мужчину
Интерактивный «Маршрут Победы» появился в Воткинске
Более 100 г героина нашли полицейские у жителя Глазова
Цены на бензин выросли в Ижевске
Три газовых баллона взорвались в двухэтажном доме Ижевска во время пожара
В Кезу начали строить очистные сооружения