2020-06-27T15:37:11+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: Загитова попала в список Форбс, больницы получат новые авто, а экс-продюсера «Бурановских бабушек» приговорили к колонии

Чем запомнится ижевчанам эта неделя
Екатерина Остина
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Итоги недели в Ижевске: Загитова попала в список Форбс, больницы получат новые авто, а экс-продюсера «Бурановских бабушек» приговорили к колонииИтоги недели в Ижевске: Загитова попала в список Форбс, больницы получат новые авто, а экс-продюсера «Бурановских бабушек» приговорили к колонииФото: Амир Закиров
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На календаре – 27 июня, суббота. Самое время подвести итоги минувшей недели. Она выдалась насыщенной.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- Больницы в районах Удмуртии получат новые автомобили

- В одном из районов Ижевска появится комплекс для сдачи норм ГТО

- Курсанты из Удмуртии приняли участие в Параде Победы на Красной площади

- Теплоходы в Ижевске возобновляют свою работу

- Улицу Милиционную в Ижевске предложили переименовать в честь бывшего директора мотозавода Игоря Стыценко

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ИСТОЧНИК KP.RU

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