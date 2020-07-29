Утро в Ижевске: выздоровление министра здравоохранения, сломавшийся на ходу аттракцион и розыск женщины в красных тапках
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 29 июля. Сегодня ожидается +25 градусов тепла и небольшой дождь. Желаем здоровья и отличного настроения! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:
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Розыск женщины
Фото: ПСО "Регион 18"
Больше месяца в Ижевске разыскивают 40-летнюю Ардашеву Екатерину Анатольевну. Она ушла из дома (улица Сабурова) в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18». Приметы пропавшей можно узнать здесь
Выздоровление министра
Фото: Амир Закиров
Министр здравоохранения Удмуртии вылечился от коронавируса. Об этом сообщил замминистра Никита Свирин на странице в соцсетях.
Сломавшийся аттракцион
Фото: Архив
В Ижевске прокуратура проведет проверку аттракциона «Тополь» в Летнем саду из-за сообщений о его сбое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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