2020-07-29T08:58:34+03:00
Общество

Утро в Ижевске: выздоровление министра здравоохранения, сломавшийся на ходу аттракцион и розыск женщины в красных тапках

Традиционный обзор новостей
Людмила Куликова
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 29 июля. Сегодня ожидается +25 градусов тепла и небольшой дождь. Желаем здоровья и отличного настроения! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

- 54-летний житель Удмуртии подозревается в убийстве приятеля

- 28 июля в Удмуртии на городском пляже спасли женщину

- У жительницы Удмуртии под предлогом заработка на бирже мошенники похитили более 1,5 млн рублей

- Жителя Пермского края осудили в Удмуртии за сексуальное насилие в отношении малолетних девочек

- С 1 августа в Удмуртии полностью запретят продажу бестабачных никотиновых смесей

- По факту гибели 20-летнего жителя Удмуртии проводится проверка

- Двое детей остались сиротами после ДТП в Удмуртии

Далее с подробностями:

Розыск женщины

Фото: ПСО "Регион 18"

Фото: ПСО "Регион 18"

Больше месяца в Ижевске разыскивают 40-летнюю Ардашеву Екатерину Анатольевну. Она ушла из дома (улица Сабурова) в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18». Приметы пропавшей можно узнать здесь

Выздоровление министра

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Министр здравоохранения Удмуртии вылечился от коронавируса. Об этом сообщил замминистра Никита Свирин на странице в соцсетях.

Сломавшийся аттракцион

Фото: Архив

Фото: Архив

В Ижевске прокуратура проведет проверку аттракциона «Тополь» в Летнем саду из-за сообщений о его сбое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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