Утро в Ижевске: страшный внук, заклеенные пакетами знаки и последствия грозы
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 июля, вторник. Сегодня ожидается переменная облачность, днем до +24 градусов, временами пройдут грозы и ливни. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- За сутки из-за бушующей грозы в Ижевске поступило 130 обращений граждан
- Горячую воду на две недели отключат в центральном квадрате Ижевска
- Три светофора появятся на трассах Удмуртии
- Девять выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
- 53-летняя ижевчанка похитила у знакомого мужчины 60 тысяч рублей
- «Она жалобно скулила»: спасатели Удмуртии вызволили застрявшую собаку
- Мотоциклист погиб в ДТП на трассе Удмуртии
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Последствия грозы
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В последнее время в Ижевске участились грозы с сильным ветром. Службам города приходится работать не покладая рук. Например, спасатели выезжали на вызов в городке Металлургов, где потоком воды было разрушено несколько гаражей. Придавило только машину.
Страшный внук
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15-летний подросток пришел к бабушке и дедушке за деньгами, которые ему понадобились для гулянки. Он ударил пенсионеров молотком по головам, забрал деньги – 850 рублей и скрылся.
Заклеенные пакетами знаки
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Не так давно в соцсетях появились фотографии, на которых дорожные знаки «Парковка запрещена» по улице 5-я Подлесная в городке Металлургов Ижевска заклеены мусорными пакетами. «Комсомолка» узнала у специалистов, кто это делает и что это значит.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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