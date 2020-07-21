Утро в Ижевске: страшный внук, заклеенные пакетами знаки и последствия грозы

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 июля, вторник. Сегодня ожидается переменная облачность, днем до +24 градусов, временами пройдут грозы и ливни. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- За сутки из-за бушующей грозы в Ижевске поступило 130 обращений граждан

- Горячую воду на две недели отключат в центральном квадрате Ижевска

- Три светофора появятся на трассах Удмуртии

- Девять выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

- 53-летняя ижевчанка похитила у знакомого мужчины 60 тысяч рублей

- «Она жалобно скулила»: спасатели Удмуртии вызволили застрявшую собаку

- Мотоциклист погиб в ДТП на трассе Удмуртии

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Последствия грозы

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В последнее время в Ижевске участились грозы с сильным ветром. Службам города приходится работать не покладая рук. Например, спасатели выезжали на вызов в городке Металлургов, где потоком воды было разрушено несколько гаражей. Придавило только машину.

Страшный внук

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15-летний подросток пришел к бабушке и дедушке за деньгами, которые ему понадобились для гулянки. Он ударил пенсионеров молотком по головам, забрал деньги – 850 рублей и скрылся.

Заклеенные пакетами знаки

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Не так давно в соцсетях появились фотографии, на которых дорожные знаки «Парковка запрещена» по улице 5-я Подлесная в городке Металлургов Ижевска заклеены мусорными пакетами. «Комсомолка» узнала у специалистов, кто это делает и что это значит.

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