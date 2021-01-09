Неделя новогодних каникул подходит к концу. Из-за активного отдыха вы могли не успеть проследить за событиями в Ижевске. Специально для вас мы собрали главные новости этой недели.КОРОТКО О ГЛАВНОМ:Полицейские вернули похищенный Орден Мужества семье погибшего в УдмуртииКак прошел «Снайпер в варежках» в ИжевскеТерминатор из Удмуртии может стать самым необычным памятником РоссииМолочные продукты из Удмуртии будут продаваться в СШАНовый вертолет санавиации будет работать в УдмуртииОчевидец заснял двоих мужчин, напавших на женщину в ИжевскеКакие космические явления готовит ижевчанам 2021 год?ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:Около полумиллиона – детям15 декабря произошла авария, в результате которой скончались клирик храма Успения Божией Матери г. Ижевска священник Владимир Иванович Давыдкин вместе со своей супругой Марией. В автомобиле находились двое их детей двух и четырех лет. Мальчики были госпитализированы. Но остались сиротами. В Михаило-Архангельском кафедральном соборе организовали сбор средств для сирот. Средства перечисляли со всех уголков России.Совсем юный, а уже на ТВ5-летний ижевчанин Репников Тимофей снялся в шоу талантов «Лучше всех» (0+) на Первом канале. Он показал свое кулинарное мастерство в новогоднем выпуске программы, которая вышла на экраны россиян 1 января. Посмотреть на Тимофея можно по ссылке.Сняли не из-за допингаВ начале январских каникул ряд спортивных сайтов опубликовали заметку о массовом снятии юниоров и юниорок с последних гонок на соревнованиях «Ижевская винтовка». Сообщалось, что 12 спортсменок и 21 спортсмен отказались от участия в спринте после прибытия допинг-офицеров. Ситуацию разъяснили министр спорта республики Александр и бывший биатлонист Иван Черезов.