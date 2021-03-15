Утро в Ижевске: создание улицы маршала Фалалеева, начало поста и смерть при лобовом столкновении

Доброе утро, любимый город! Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре 15 марта, понедельник. Третья неделя марта встречает нас потеплением. А «Комсомолка» рассказывает одной строкой какие новости вы могли пропустить за выходные:

Мнимая денежная реформа: у пенсионерок в Ижевске похитили 470 тысяч рублей

Школу в Удмуртии закрыли на месяц из-за риска инфекционных заболеваний

В Ижевске прошло прощание с Лианой Димитрошкиной

Видео: Масленицу празднуют в Ижевске

Биатлонист из Удмуртии Виктор Плицев завоевал серебро в большом масс-старте

“Я никогда не чувствовал столько любви”: у основателя сети Coffee Like, ижевчанина Аяза Шабутдинова, родилась дочь

Еще три модельных библиотеки появятся в Удмуртии в этом году

Погода в Удмуртии возвращается в мартовское русло

Два сбитых пешехода и перевернувшаяся машина с пьяным водителем: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Итоги недели в Ижевске: Пьер Нарцисс в тракторном биатлоне, ходатайство Соловьева об освобождении и дискуссии вокруг крематория в Сарапуле

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Создание улицы маршала Фалалеева

Именем маршала Фалалеева назовут улицу Ижевска Фото: Архив «КП» в Ижевске

Решение о переименовании улицы Смоленской в улицу имени маршала Фалалеева было принято на заседании Общественной палаты. С такой инициативой выступили ученики школы №87. Улица названная именем единственного маршала авиации в Удмуртии Федора Яковлевича Фалалеева должна находится в центральной части города Ижевска, а не проходить по окраине вдоль кладбища, как это было ранее

Начало поста

Пост начнется 15 марта Фото: Архив «КП» в Ижевске

15 марта начинается Великий пост. Он продлится 47 дней. В течение семи недель верующие будут готовиться к встрече главного праздника – Воскресения Христова. Что можно есть во время поста и для чего он нужен?

Смерть при лобовом столкновении

В Челябинской области погиб водитель из Удмуртии фото: cheltv.ru

Водитель ВАЗ с удмуртскими номерами не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Volkswagen Polo (Фольксваген Поло), которым управляла 50-летняя женщина. В результате аварии водитель ВАЗа скончался на месте.

Здоровье зубов

Для здоровья эмали нужно есть больше овощей Фото: pixabay.com

RT на русском со ссылкой на слова стоматолога-ортодонта Марии Балакиревой рассказали, как часто можно есть сладкое и как его употребление влияет на здоровье зубов. Так, например, врач советует полностью отказаться от леденцов. А после употребления их в пищу нужно обязательно чистить зубы. Вообще делать это нужно ежедневно два раза – утром и вечером. Для того, чтобы зубы оставались здоровыми стоматолог советует есть больше овощей и фруктов.