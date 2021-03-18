Утро в Ижевске: Обрушение кровли жилого дома, спасение ребенка от стаи собак и ремонт дорог по новому ГОСТу

Обзор городских новостей фото: архив "КП"

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 18 марта. За окном -6°С и облачно. Традиционно расскажем о самом интересном одной строкой:

Почти 900 иностранцев за 2020 год получили российское гражданство в Удмуртии

8 школ Ижевска закрепили за конкретными адресами по прописке

Старшеклассники в Удмуртии смогут обучаться «основам взрослой жизни»

Житель Удмуртии получит наказание за убийство девушки спустя 14 лет

Однокомнатная квартира-гигант в Ижевске выставлена на продажу за 26,9 млн

В 2021 году жители Удмуртии подали заявки по инициативному бюджетированию на 209 млн

ТЕПЕРЬ К ПОДРОБНЫМ НОВОСТЯМ:

ЖИТЕЛИ ДОМА, В КОТОРОМ ОБРУШИЛАСЬ КРОВЛЯ В ИЖЕВСКЕ: “СПЯЩИХ ДЕТЕЙ ВЫНОСИЛИ НА РУКАХ”

В ночь с 16 на 17 марта у дома №84 в поселке Машиностроителей обрушилась крыша. 46 жильцов были эвакуированы. О подробностях произошедшего узнала журналист "Комсомолки".

В ИЖЕВСКЕ ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА СПАС 8-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ ОТ СТАИ СОБАК

Стая собак напала на ребенка фото: архив "КП"

По словам матери ребенка, девочка шла на занятия, когда стая собак напала на нее. На помощь пришел проезжавший мимо водитель.

В 2021 ГОДУ ДОРОГИ УДМУРТИИ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ ПО НОВОМУ ГОСТу

Ремонт по новому ГОСТу фото: архив "КП"

В 2021 году в Удмуртии во время ремонта запланированных 28 дорог будут использовать асфальтобетон нового ГОСТа.

В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ “ГОРОД ОРУЖЕЙНИКОВ” В УДМУРТИИ ПОСТРОЯТ УРБАНВИЛЛЫ

В микрорайоне "Город оружейников" построят урбанвиллы фото: архив "КП"

В Завьяловском районе построят микрорайон на участке в 100 га. Там планируется строительство малоэтажных домов и урбанвилл - домов с контрастными фасадами и более просторными квартирами с большими витражами.