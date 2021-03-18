Утро в Ижевске: Обрушение кровли жилого дома, спасение ребенка от стаи собак и ремонт дорог по новому ГОСТу

Обзор городских новостей фото: архив "КП"
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 18 марта. За окном -6°С и облачно. Традиционно расскажем о самом интересном одной строкой:
Почти 900 иностранцев за 2020 год получили российское гражданство в Удмуртии
8 школ Ижевска закрепили за конкретными адресами по прописке
Старшеклассники в Удмуртии смогут обучаться «основам взрослой жизни»
Житель Удмуртии получит наказание за убийство девушки спустя 14 лет
Однокомнатная квартира-гигант в Ижевске выставлена на продажу за 26,9 млн
В 2021 году жители Удмуртии подали заявки по инициативному бюджетированию на 209 млн
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ЖИТЕЛИ ДОМА, В КОТОРОМ ОБРУШИЛАСЬ КРОВЛЯ В ИЖЕВСКЕ: “СПЯЩИХ ДЕТЕЙ ВЫНОСИЛИ НА РУКАХ”
В ночь с 16 на 17 марта у дома №84 в поселке Машиностроителей обрушилась крыша. 46 жильцов были эвакуированы. О подробностях произошедшего узнала журналист "Комсомолки".
В ИЖЕВСКЕ ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА СПАС 8-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ ОТ СТАИ СОБАК
Стая собак напала на ребенка фото: архив "КП"
По словам матери ребенка, девочка шла на занятия, когда стая собак напала на нее. На помощь пришел проезжавший мимо водитель.
В 2021 ГОДУ ДОРОГИ УДМУРТИИ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ ПО НОВОМУ ГОСТу
Ремонт по новому ГОСТу фото: архив "КП"
В 2021 году в Удмуртии во время ремонта запланированных 28 дорог будут использовать асфальтобетон нового ГОСТа.
В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ “ГОРОД ОРУЖЕЙНИКОВ” В УДМУРТИИ ПОСТРОЯТ УРБАНВИЛЛЫ
В микрорайоне "Город оружейников" построят урбанвиллы фото: архив "КП"
В Завьяловском районе построят микрорайон на участке в 100 га. Там планируется строительство малоэтажных домов и урбанвилл - домов с контрастными фасадами и более просторными квартирами с большими витражами.